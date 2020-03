Mascherine e presidi sanitari in 3D: ci sta lavorando la Wasp di Massa Lombarda

Un contributo per affrontare l’emergenza Covid-19 sul fronte della produzione di strumentazioni sanitarie, tanto fondamentali, quanto scarsamente reperibili sul mercato al momento, potrebbe arrivare da Wasp.

L’azienda di Massa Lombarda, leader nella stampa e nella produzione di stampanti 3D, sarebbe infatti al lavoro su un paio di progetti, uno dei quali al momento top secret. Dell’altro si sa solamente che riguarda la produzione di mascherine stampate in 3D: il prodotto, dopo essere stato progettato, sta attraversando la fase della realizzazione, ma per poter essere distribuiti sul mercato, i dispositivi dovranno passare attraverso la validazione da parte di un qualche ente sanitario, che ne certifichi la funzionalità e la sicurezza.

Tutto il settore di ricerca e sviluppo di Wasp sarebbe comunque al momento focalizzato sul supporto all’emergenza sanitaria in corso, sperimentando e progettando soluzioni per rendersi utile: i migliori ingegneri dell’azienda stanno lavorando a progetti che possano sostenere gli strenui sforzi che ospedali e personale sanitario stanno affrontando.

“Nel giro di breve, si parla di qualche giorno, dovremmo avere risultati ufficiali – spiegano dall’azienda -. L’idea è quella di realizzare e rendere disponibile a chiunque lo necessiti, un file 3D per la realizzazione delle mascherine”.

La sede di Wasp a Massa Lombarda, in seguito ai provvedimenti governativi per il contenimento del contagio da Corona virus, è sempre rimasta operativa, chiudendo solo un paio di giorni per riorganizzare la sede e garantire spazi adeguati ad evitare contatti stretti. Tutti coloro che potevano lavorare da casa lo stanno facendo in smart working, ma la produzione non si è mai fermata, anche perché gli ordini dall’estero continuano ad arrivare.