Stefano Bonaccini: “un ventilatore polmonare per più pazienti, potremo curare più persone”

Una buona notizia arriva sul fronte delle tecnologie biomedicali: la riporta lo stesso Presidente della Regione. “72 ore per realizzare un circuito innovativo che permette di utilizzare un ventilatore polmonare per più pazienti contemporaneamente. Uno strumento messo a punto da un’azienda di Mirandola, nel distretto biomedicale modenese, che potrebbe rivelarsi fondamentale per moltiplicare i posti letto in terapia intensiva. È già stato testato all’ospedale Sant’Orsola di Bologna e funziona. Già nei prossimi giorni ordineremo quelli necessari e i primi saranno inviati nelle province dove la situazione è più critica. È davvero una notizia straordinaria, che dice tanto della nostra terra. Ci siamo sempre rialzati, e lo faremo anche questa volta. Insieme.” Così il Presidente della Regione Stefano Bonaccini sulla sua pagina Facebook ieri sera.