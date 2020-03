Ravenna, Cuore e Territorio offre servizio di supporto psicologico gratuito

Cuore e Territorio e Ravenna24ore.it mettono a disposizione un servizio di ascolto e sostegno psicologico per la provincia di Ravenna per affrontare questo periodo di emergenza da Coronavirus”. L’isolamento sociale dei cittadini può fare emergere emozioni spiacevoli e stati emotivi complessi, difficili da gestire da soli. Come fonte di profondo e più grande stress questo periodo può essere vissuto da chi si trova a gestire in prima linea la pandemia, come gli operatori sanitari e le forze dell’ordine, o per chi continua a lavorare in condizioni di disagio.

Ad offrire, a titolo completamente gratuito, la propria professionalità e le proprie competenze è la dottoressa Francesca Siboni, psicologa clinica, psicoterapeuta psicanalitica per bambini, adolescenti e famiglie secondo il modello Tavistock, consulente psico-forense. La dottoressa Francesca Siboni sarà disponibile da sabato 21 marzo, per un’ora al giorno, ad ascoltare e sostenere operatori sanitari, appartenenti alle forze dell’ordine e famiglie con minori che vorranno usufruire del servizio. Il supporto psicologico è esteso anche alle famiglie con minori in regime di separazione, situazione resa più difficile dalla misura dell’isolamento sociale.

Il colloquio potrà svolgersi al telefono o con videochiamata previo appuntamento telefonico o whatsapp al numero 338 478 8760.