Ravenna. Covid-19, consulenza cardiologica gratuita offerta da Cuore e Territorio

Cuore e Territorio mette in campo le competenze e la professionalità di un suo socio, il dottor Claudio Guadagni, cardiologo con una decennale carriera alle spalle presso l’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Guadagni ora è libero professionista e si è reso disponibile ad offrire, in maniera gratuita, consigli e spiegazioni ai cittadini con problemi di natura cardiologica, specialmente quando questi – in un momento di emergenza come quello attuale – non siano riusciti ad interloquire con il proprio medico di famiglia. Si può contattare il dottore inviando una e-mail all’indirizzo c.guadagni1953@gmail.com, specificando sesso ed età, principali patologie pregresse, terapia in atto (dettagliata), motivo della richiesta, numero di telefono. Se le informazioni date saranno esaustive, il dott. Guadagni risponderà via e-mail; in caso contrario sarà sua cura chiamare il richiedente per ulteriori spiegazioni.