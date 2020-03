Donazioni a favore dell’Ospedale di Ravenna. 5000 euro dal Gruppo Ottima e 6000 dall’ Associazione Allergie ODV

Si susseguono quotidianamente le iniziative spontanee di aiuto all’Ospedale di Ravenna. Quest’oggi il gruppo OTTIMA (formato da Ottima srl e Ottima Formazione srl) ha donato 5.000 euro a favore della terapia intensiva e rianimazione dell’Ospedale di Ravenna Santa Maria delle Croci, da utilizzare per le necessità più rilevanti in questo momento

“Il Gruppo ha voluto sostenere concretamente coloro i quali quotidianamente sono in prima linea nel fronteggiare questa emergenza sanitaria. Ai medici, infermieri e tutto il personale sanitario va il nostro sostegno e ringraziamento; abbiamo voluto fare anche noi la nostra parte” hanno commentato.

Anche l’Associazione Allergie… ODV – LATEX-NICHEL ha voluto contribuire alla lotta contro il Coronavirus donando 6.000 euro all’Ospedale di Ravenna. In particolare è stato fatto un bonifico bancario di 5.000 euro alla rianimazione dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna e di 1.000 euro alla ricerca del Virus.

“Si vuole ringraziare tutti gli angeli in prima linea e riportare la testimonianza di una persona coinvolta in prima linea nel nostro ospedale di Ravenna: “Aiutiamoci per aiutarvi! Abbiamo tanto bisogno… Chi può rimanga assolutamente a casa!” dichiarano dall’associazione