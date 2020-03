All’ospedale di Ravenna montata tenda pre-triage della Protezione Civile, grazie a donazione di AIL

Grazie ad una donazione da 50mila euro di AIL, i reparti di Ematologia ed Oncologia dell’Ospedale “Santa Maria delle Croci” di Ravenna da ieri, 24 marzo, sono più protetti: è stata infatti montata, come fa sapere il sindaco di Ravenna Michele de Pascale in una nota pubblicata sulla sua pagina Facebook, una tenda all’aperto della Protezione Civile per misurare la temperatura e fare triage ai pazienti oncologici ed ematologici prima di entrare in area ambulatori e Day Hospital. “Grazie di cuore a medici, tecnici e volontari che si occupano di proteggere i più fragili!” conclude de Pascale.