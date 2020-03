Inner Wheel Club di Ravenna dona 1000 euro al Covid Hospital di Lugo

L’Inner Wheel Club di Ravenna ha offerto il proprio contributo per finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, all’Azienda USL della Romagna. La somma di 1.000 euro è stata destinata specificamente all’Ospedale Umberto I di Lugo, in quanto sta riorganizzandosi come Covid Hospital.

“Il Club di Ravenna – ha dichiarato la presidente Micaela Algranati – fa parte del Distretto 209 Italia, che raggruppa le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise. Non è la prima volta, purtroppo, che facciamo rete per fronteggiare un’emergenza. Siamo sempre in contatto e cerchiamo, ognuno con le proprie disponibilità, di dare il massimo, secondo il motto della presidente internazionale Phyllis Charter, Together we can, oggi più attuale che mai”.