Covid-19, Bentasol e Bluberry Tecnologia e Caffè di Russi donano 480 mascherine all’ospedale di Ravenna

Bentasol srl e Bluberry Tecnologia e Caffè di Russi hanno consegnato al Direttore del Presidio Ospedaliero di Ravenna, Paolo Tarlazzi, la donazione di 480 mascherine FFP2 certificate CE per la protezione del personale ospedaliero in prima linea nella lotta al COVID-19. “Le nostre aziende – afferma Alberto Bentini di Bentasol -, grazie ai validi contatti in Cina, hanno pensato di procurare per le vie brevi alcuni dispositivi di protezione tanto importanti per il personale medico. Consapevoli che si tratti di una piccola goccia nel mare speriamo che possano comunque essere di aiuto in questo momento”.