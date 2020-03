Caritas Diocesana Faenza-Modigliana invita a donare: “aiutaci ad aiutare!”

Caritas Diocesana Faenza-Modigliana è sempre vicino a chi è in difficoltà, e lancia un appello che invita a donare: “in questo momento di emergenza coronavirus aiutaci ad aiutare chi ha bisogno! Mettiti con noi in prima linea: un piccolo gesto oggi può essere un grande aiuto per chi in questo momento, vive questa emergenza nazionale, con ancora più precarietà e sofferenza!”

Donazioni per il Centro di Ascolto e Prima Accoglienza Caritas:

FONDAZIONE PRO SOLIDARIETATE

IT 28 K 08542 23700 000000276041

Per maggiori info: https://www.caritasfaenza.it/aiutaci-ad-aiutare/?stc=NDIwLTEwNTgtQ0I2bHpr