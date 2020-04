Denunce per malasanità. Palmarini (UIL FPL ): non si speculi sui drammi e sul dolore delle persone

Paolo Palmarini, Segretario Generale UIL FPL Emilia Romagna, interviene in merito allo sciacallaggio in atto contro medici e infermieri, vittime di avvocati che cercano di lucrare sull’emergenza coronavirus, sporgendo denunce per “malasanità”.

“Non solo i nostri medici, i nostri infermieri e tutto il resto del personale sanitario è stremato dalla fatica, dai turni massacranti, spesso dalla mancanza di dispositivi di protezione individuali e dalla sofferenza che vedono ogni giorno nelle corsie degli ospedali, nelle sale di terapie intensiva o nelle strutture per anziani, devono anche constatare un vero e proprio sciacallaggio, con un aumento sproporzionato degli appelli attraverso i social a sporgere denunce per “malasanità” – dichiara Palmarini -. I numeri delle denunce a livello nazionale e del moltiplicarsi di proposte di sostegno legale contro gli operatori della nostra sanità mostrano, in questo momento, un vero e proprio sciacallaggio in atto e il dramma di migliaia di persone non deve trasformarsi in un’occasione per facili guadagni da parte di dubbi professionisti”.

“Apprezziamo le parole e l’appello del Presidente dell’Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell’Emilia Romagna, Avv. Mauro Cellarosi contro ogni speculazione in un momento di straordinaria emergenza come quello che stiamo vivendo, dove al dolore per la perdita di un nostro caro si aggiunge l’impossibilità di una messa esequiale, di un abbraccio e di un ultimo saluto di parenti ed amici” – prosegue – . “Ogni cittadino ha il diritto di agire contro le eventuali mancanze del sistema sanitario, ma l’aumento così consistente delle denunce ha portato gli stessi medici a chiedere una sorta di moratoria e anche il Consiglio Nazionale forense ha preso le distanze dal comportamento di alcuni avvocati che cercano di lucrare sull’emergenza coronavirus. Per questo, ringraziando la sensibilità dell’Ordine degli Avvocati, stiamo chiedendo un immediato intervento legislativo per mettere in sicurezza i medici ed i professionisti sanitari italiani contro forme di vere e proprie speculazioni, richiesta presentata direttamente al Ministro della Salute anche da parte del Sindaco di Ravenna Michele de Pascale”.