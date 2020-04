Comune di Lugo: manutenzione aree verdi, gli interventi riprenderanno appena possibile

Riprenderà non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno la cura dei parchi e delle aree verdi di Lugo. Lo annuncia il Comune. “Riteniamo importante prenderci cura degli spazi della nostra città e continuiamo a monitorare lo stato di parchi, alberi e aree verdi – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Lugo Veronica Valmori -. In questo momento, in cui è richiesto di limitare gli spostamenti, si è valutato di posticipare di qualche settimana la manutenzione nelle aree verdi, che comunque sono chiuse al pubblico, ma questa riprenderà non appena sarà possibile”. A breve sono previsti gli interventi di sfalcio dei cigli stradali e non appena le condizioni lo consentiranno riprenderà dunque anche la manutenzione dei parchi, che vede impegnati anche i volontari del progetto Artemide per la pulizia e la piccola manutenzione delle aree verdi urbane.