Emergenza coronavirus. Farmacie rifornite di mascherine. Ma introvabili sono i guanti in lattice monouso

A sei settimane dall’inizio dell’emergenza Coronovirus sono i guanti monouso in lattice ad essere diventati il prodotto introvabile. Mentre le mascherine sono facilmente acquistabili in farmacia. È quanto ci hanno spiegato alcuni farmacisti di Ravenna, rispetto ai dispositivi di protezione individuale più diffusi.

“Dalla scorsa settimana abbiamo le mascherine chirurgiche” spiegano dalla Farmacia San Biagio di Ravenna, sottolineando che il rifornimento è stato effettuato attraverso grossisti “sicuri”.

“Ne sono arrivate in numero cospicuo ma la richiesta è continua e abbiamo già provveduto a fare nuovi ordini, in modo tale da averne altre entro la fine della settimana.” Dalla farmacia confermano che si tratta di uno dei prodotti più richiesti: “ci sono clienti che entrano solo quelle ed altri che, dopo aver preso i medicinali di cui avevano bisogno, ne approfittano e le acquistano. Circa un cliente su due compra le mascherine”.

“Al momento sono i guanti in lattice monouso ad essere introvabili. Li abbiamo ordinati presso i nostri grossisti abituali ma al momento non sono assolutamente disponibili”.

Situazione simile anche alla Farmacia del Portico di Via Corrado Ricci: “abbiamo una buona scorta di mascherine chirurgiche ma non le FFP2. Ad oggi, 6 aprile, ne abbiamo ancora circa 2mila. Sono tutt’ora il prodotto più richiesto – spiega il titolare -. Praticamente quasi tutti i clienti che entrano in farmacia le acquistano. Invece abbiamo terminato da tempo i guanti in lattice e non sappiamo quando ne arriveranno nuove scorte“.

Anche alla farmacia Dell’ Aquila, in Piazza XX settembre, sono in vendita la mascherine chirurgiche. “Ne avevamo un buon quantitativo, ma essendo molto richieste le stiamo terminando. Ad oggi ne abbiamo ancora qualche centinaio e già abbiamo provveduto a fare un nuovo ordine. Tra qualche giorno speriamo di avere anche le FFP2 , ma non è sicuro”.

Anche alla farmacia Dell’Aquila sono terminate le scorte di guanti in lattice: “sono introvabili – confermano -. Riusciamo ad acquistare solo duo o tre scatole alla volta, ma terminano subito. Vanno via bruciati” spiega Alessandro.

Per quanto riguarda gel e prodotti igienizzanti, sembra non ci siano problemi. Tutte le farmacie hanno assicurato di averne sia confezioni da litro che da borsetta.