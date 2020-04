Lugo: assistenza psicologica per affrontare emergenza coronavirus. Un servizio di Ausl Romagna e Croce Rossa

Immediatamente dopo la distribuzione degli aiuti materiali di farmaci, alimenti e presidi sanitari, l’Ausl Romagna e la Croce Rossa Italiana della Bassa Romagna, sede di Lugo, hanno attivato anche un servizio gratuito di assistenza psicologica, dedicato alle persone che avvertono la necessità di aiuto.

“La crisi sanitaria fa emergere il nostro tessuto sociale, formato da persone sensibili e volenterose – dichiara il sindaco di Lugo Davide Ranalli -. Sapevamo di poterne disporre, ma continuiamo a stupirci di tanta generosità: il personale medico, i volontari, le aziende che producono e quelle che distribuiscono i beni primari, adesso c’è anche chi dà supporto psicologico gratuito ai cittadini, sono entusiasta e grato a tutti per quello che stanno facendo”.

L’Ausl Romagna ha organizzato un servizio di assistenza telefonica dedicata agli operatori sanitari coinvolti nell’assistenza diretta di persone malate, ai cittadini in condizione di isolamento domiciliare e ai familiari di cittadini in regime di ricovero o di isolamento. Si può accedere al servizio tramite un numero dedicato per gli utenti della Provincia di Ravenna (339 5355892), oppure scrivendo una mail all’indirizzo psicologia.emergenza@auslromagna.it.

La Croce Rossa Italiana, Comitato locale Bassa Romagna, ha avviato un servizio di assistenza gratuito e dedicato a tutti con l’aiuto della psicologa e psicoterapeuta lughese, dottoressa Laura Baldrati. È possibile accedere usando il numero telefonico della Croce Rossa di Lugo (0545 010075), via SMS o messaggio WhatsApp direttamente alla dottoressa Baldrati al numero 334 7730024, oppure compilando il form contenente tutte le indicazioni necessarie alla pagina web www.laurabaldratistudio.com.