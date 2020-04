Società attiva nelle sanificazioni da Covid19, dona parte dei ricavi al reparto di Pneumologia di Ravenna

La Direzione Aziendale della società Evoluzione Servizi ha deciso di destinare parte degli introiti derivanti dalle attività di sanificazione straordinaria, svolti per l’emergenza covid-19, ai presidi ospedalieri di Ravenna e Venezia e al personale che ha garantito l’esecuzione dei servizi.

“In queste settimane di massima esposizione al rischio di contagio al Sars-CoV-2 o Covid19 abbiamo garantito continuativamente l’erogazione degli interventi di disinfezione degli ambienti-sanificazione straordinaria a tutti coloro che hanno confermato o che hanno riposto per la prima volta la loro fiducia nei nostri servizi” spiegano dalla Direzione.

“Abbiamo tralasciato l’impiego di strumenti o di apparecchi proposti sull’onda del momento e della disinformazione, ed abbiamo scelto esclusivamente i metodi raccomandati dalle organizzazioni ufficiali europee ed internazionali per l’effettivo contenimento al Covid19, impiegando sostanze attive e Biocidi disinfettanti regolarmente registrati al Ministero della Salute, ed aventi esplicita efficacia contro i virus – sottolineano dalla società -. Per ottenere questo risultato tutto il personale della sede principale di Ravenna e di quella di Venezia si è prodigato con grande impegno, ed in modo particolare i tecnici di campo, i quali si sono resi disponibili a svolgere gli interventi di disinfezione e di sanificazione non solo a scopo preventivo, ma anche in situazioni di contagio conclamato”.

“Siamo del tutto consapevoli che questi ricavi sono del tutto straordinari e giunti da una situazione drammatica e temporanea – prosegue la nota -. Per questo abbiamo deciso che una parte degli introiti derivanti dalle attività di disinfezione degli ambienti-sanificazione straordinaria, vengano destinati ai presidi ospedalieri operanti nei territori dai quali tali servizi sono stati richiesti e dove si trovano le nostre due sedi operative attraverso le quali tali interventi sono stati eseguiti. Abbiamo donato 6.000 Euro per tramite dell’Ausl Romagna al reparto di Pneumologia dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna e, per tramite della Regione Veneto, ai Presidi Ospedalieri di quel territorio.

“Oltre questa somma abbiamo destinato un’altra parte dei ricavi a titolo di premialità al personale e ai tecnici di campo che hanno garantito l’organizzazione e l’esecuzione di questi servizi con grande impegno e senso di responsabilità” concludono dalla direzione di Evoluzione Servizi .