Due infermieri dell’Umberto I di Lugo improvvisano balletto sulle note di Single Ladies. “Siamo stanchi, ma teniamo duro”

Due infermieri, colleghi e amici, dell’Ospedale Umberto I di Lugo, improvvisano un balletto sulle note della canzone “Single Ladies” della celebre artista americana Beyoncé. Un breve momento per stemperare lo stress di turni infiniti svolti in questo periodo per l’emergenza Covid-19. Il video, condiviso su Facebook, ha ricevuto commenti di incoraggiamento da parte di molti utenti. “Ragazzi siete una forza” scrive un utente, “Forza ragazzi, da Napoli un abbraccio caldo” aggiunge un altro ed ancora “Grandi, forza non molliamo”.

“Ci siamo preparati ad inizio turno, come tutti i giorni, abbiamo fatto il giro di tutti i pazienti e poi generalmente rimaniamo in attesa per assistere chi ha bisogno di terapie – ci racconta uno dei due infermieri, Matteo Lombardi -. È dura essere coperto per 6, 7 ore di fila. Oggi, c’è stato un momento in cui la mia collega mi ha detto ‘Mattè, improvvisiamo un balletto’ e così, in pochi minuti, abbiamo studiato due passi e ci siamo fatti due risate. Così la giornata si è fatta meno pesante.”

“Come sto vivendo questo momento? Bella domanda…All’inizio è stata veramente dura vedere la sofferenza negli occhi delle persone ammalate, però poi tra colleghi ci siamo fatti forza l’uno con l’altro. Andiamo avanti come abbiamo sempre fatto. Non è solo pesante dal punto di vista fisico, ma molto di più da quello emotivo. Incrociamo le dita e speriamo che tutto vada bene” conclude Matteo.