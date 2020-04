Terapia antalgica di Ravenna attiva consulenza telefonica. Dott. Innamorato: “Vicini ai nostri pazienti”

Anche i pazienti affetti da dolore cronico, in carico all’unità operativa di Terapia antalgica di Ravenna, diretta dal dottor Massimo Innamorato, devono limitare alle urgenze il loro accesso al servizio, a causa della situazione legata al Coronavirus. Il dottor Innamorato ha allora attivato una linea telefonica dedicata, in modo che possano confrontarsi, per quanto possibile in tempo reale, con i loro medici, in caso di bisogno.

“Non vogliamo lasciare soli i nostri pazienti – spiega dottor Innamorato -, per cui abbiamo appronato un servizio di consulenza telefonica, che sarà svolta dai medici del servizio, dedicata a tutti i pazienti con dolore cronico che sono in carico a noi”.

I professionisti invitano dunque i pazienti a contattare telefonicamente il numero telefonico 3395360776, appositamente attivato e contattabile dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

“Vogliamo che i nostri pazienti non si sentano esclusi dalla comunicazione e dal supporto con cui i terapisti del dolore li seguono sempre costantemente; è indispensabile compiere uno sforzo comune tutti insieme, pazienti, medici, operatori sanitari in generale per non lasciare soli i pazienti con dolore – conclude il direttore; e con l’occasione – saluto con un abbraccio affettuoso i nostri pazienti augurando a tutti loro una serena Pasqua, e li invito a tenere duro ad avvalersi di quello che la rete del dolore dell’AUSL Romagna può mettere a disposizione”.