Adriatico azzurro e trasparente con il lockdown. E ritornano anche tonni e delfini

Pranzo pasquale in gruppo e senza tener conto del distanziamento sociale. Ma la cosa è assolutamente lecita e meravigliosa, soprattutto per chi è riuscito a filmare e fotografare questo branco di splendidi animali. Sui social infatti stanno girando diversi post che ritraggono branchi di delfini – tursiopi e “stenelle” in particolare – e tonni che, proprio in questo periodo pasquale si sono avvicinati alla costa tra Rimini e Ravenna per farsi grandi scorpacciate di pesce.

Decine di tonni avvistati a due miglia dalla costa, a Milano Marittima

«Ragioni oggettive legate al minor traffico navale – spiega Attilio Rinaldi, Presidente del Centro di Ricerche Marine, di stanza a Cesenatico – hanno fatto diminuire moltissimo il disturbo sonoro e proprio ieri (lunedì 13 aprile) è stato filmato un gruppo di stenelle che si sono avvicinate alle nostre coste per cibarsi di pesce azzurro, di cui l’Adriatico abbonda. A differenza dei tursiopi – il delfino più comune in Romagna, il quale “viaggia” in solitario o al massimo in gruppi familiari – le stenelle, più piccole e più agili, viaggiano in gruppi di 60-70 individui, come abbiamo visto nei filmati riportati dai social».

Che l’Adriatico sia un paradiso di biodiversità è noto e non solo agli addetti ai lavori: oltre 800 specie ittiche affollano questo spicchio di mare, compresi animali mitici come le tartarughe e, appunto, i delfini, stimati in circa 7mila individui.

«Questi cetacei stanno mostrando un significativo incremento nei loro contingenti – aggiunge Rinaldi – e il nostro è l’unico mare italiano dove, anziché diminuire, sono cresciuti di numero».

«Abbiamo ricevuto dati nuovi da varie parti del mondo, in cui si evidenziano trend positivi – aggiunge Caterina Fortuna, dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), di stanza all’International Whaling Commission di Cambridge (UK) – ma di certo si può dire che i tursiopi in Adriatico sembrano stare bene e mostrano trend stabili o in aumento».

E in questo particolare frangente di allarme sanitario, raccontano sempre dal Centro di Ricerche Marine, , la comparsa di questi animali a ridosso delle coste assumerebbe, nel simbolismo religioso, un forte auspicio di ripresa vitale. Infatti, vari popoli della terra considerano i delfini come spiriti protettori, così come il delfino è nel simbolismo cristiano, che lo vuole legato all’immagine del soccorritore dei naufraghi perduti nell’ombra della notte.