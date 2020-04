Segnalazioni su abbandono di rifiuti a Lugo. Galletti: “Manteniamo la nostra città pulita”

“Faccio un appello a tutti i cittadini lughesi: non abbandonate i rifiuti. Siamo consapevoli delle difficoltà che tanti cittadini stanno attraversando in questa emergenza e l’Amministrazione comunale è costantemente in contatto con il gestore della raccolta rifiuti per migliorare continuamente il servizio. È importante però che le normali regole di decoro urbano siano rispettate”. L’assessora all’Ambiente del Comune di Lugo Maria Pia Galletti commenta così le diverse segnalazioni giunte negli ultimi giorni sull’abbandono di rifiuti fuori dai cassonetti nelle strade di Lugo.

“La maggior parte dei cittadini è ora a casa tutto il giorno – continua l’assessora Galletti – e sappiamo che la chiusura della stazione ecologica può creare disagi, facendo aumentare la quantità di rifiuti da buttare. Se un cassonetto è già pieno ci sono però altre postazioni a poche decine di metri che possono essere utilizzate e ci si può andare senza incorrere in sanzioni, perché si tratta ovviamente di uno spostamento legittimo. Se tutti mantengono l’ordine e la pulizia, la nostra città sarà sempre più bella. In caso di azioni gravi di abbandono rifiuti sono previste sanzioni e denunce, ma pensiamo sia fondamentale far comprendere a tutti i cittadini che una città pulita ci restituisce un territorio in cui si vive meglio”.