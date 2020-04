Ha preso il via all’ospedale di Lugo il sistema con tamponi in transito o “Drive through”

Ha preso il via anche all’ospedale di Lugo il sistema “Drive through”, una formula rivolta ai pazienti riscontrati positivi al Coronavirus che non presentano più sintomi da 14 giorni i quali, dopo un primo tampone eseguito presso il proprio domicilio, vengono sottoposti ad un secondo tampone a distanza di 24 ore, recandosi con la propria auto presso la sede ospedaliera di competenza. Tampone che ne sancisce – si spera – la completa guarigione dal virus. Il sistema coordinato dalla sede di Lugo della Croce Rossa Italiana e dal suo presidente, il Dott. Roberto Faccani, viene gestito presso Largo Pietro Gramigna (il parcheggio posto sul retro dell’ospedale Umberto I, ndr) nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, mentre il giovedì e il sabato mattina a partire da domani 16 aprile lo stesso servizio sarà effettuato nei pressi dell’ospedale di Faenza, mentre tutti i pomeriggi viene già svolto presso il CMP dell’Ospedale di Ravenna.

Dott. Faccani, chi accede a questo sistema?

Vi accedono solamente coloro che sono convocati dal Dipartimento delle Cure Primarie, arrivano quindi presso il nostro presidio dove devono mostrare oltre al proprio documento d’identità anche l’autorizzazione ad effettuare il tampone inviata dal dipartimento. Una volta verificata l’identità l’auto con a bordo la persona si avvicina al secondo tendone dove i 3 operatori sanitari, due infermiere e un medico, provvedono ad effettuare il tampone alle narici del paziente, con un’operazione che dura pochi istanti.

Al sistema di questi tamponi in transito con l’auto può prendere parte ogni cittadino?

Assolutamente no. Solo coloro che sono stati già contagiati, posti in quarantena e che non presentano più sintomi, e che dopo queste procedure possono essere giudicati guariti. Si tratta di un servizio a chiamata. Durante i nostri presidi sappiamo già quante persone arriveranno in quella giornata, ovviamente convocati dal dipartimento stesso. In molte persone ci chiedono se c’è la possibilità di effettuare il tampone, ma ci spiace dovergli negare la possibilità, noi ci attendiamo solamente alle indicazioni del dipartimento.

In un turno come quello di oggi quanti tamponi sono stati eseguiti?

A Lugo ne sono stati fatti una trentina, considerando anche il presidio pomeridiano di Ravenna raggiungeremo circa 80 tamponi complessivi.