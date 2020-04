Con un breve video del suo presidente, Ail Ravenna (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma) spiega perché è importante continuare a sostenere la raccolta fondi: “L’emergenza covid19 continua ma i tumori del sangue non aspettano. Aiutaci a non interrompere i servizi per i pazienti ematologici oggi ancor più a rischio perché immunodepressi” spiegano. “Abbiamo fatto un’ importante donazione al nostro ospedale affinché il nostro personale sanitario non rimanesse sprovvisto dei presidi e delle attrezzature necessarie alla protezione dal contagio, e per far si che i nostri pazienti in caso di contagio non restassero senza respiratori”.

“Ma le attività di cura e di sostegno che da 25 anni rivolgiamo ai pazienti ematologici ed oncologici della provincia devono continuare, – spiegano da Ail – a maggior ragione le cure domiciliari sono ora le più appropriate non esponendo il paziente ai rischi cui incorrerebbe andando in ospedale. La ricerca rimane inoltre un obiettivo primario da sostenere, per far si che nuovi farmaci e nuove terapie vengano utilizzati per rendere queste malattie sempre più guaribili”.