Si chiamerà “Immuni” l’app per tracciare i nostri contatti nella Fase 2 di convivenza con il virus

Come riportano Ansa e tutti i media nazionali è stata firmata ieri 16 aprile ed è quindi ora operativa l’ordinanza del Commissario nazionale Domenico Arcuri con la stipula del “contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing (tracciamento dei contatti, ndr) e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons Spa”.

Si chiamerà Immuni l’app per tracciare i contatti della Bending Spoons Spa necessaria a tenere sotto controllo la diffusione del virus durante la Fase 2 di convivenza con il Coronavirus. Sarà “un pilastro importante nella gestione della fase successiva dell’emergenza”, la sperimentazione sarà in alcune regioni pilota, poi verrà estesa, ha spiegato Domenico Arcuri, Commissario per l’emergenza, che auspica “una massiccia adesione volontaria dei cittadini”. Per essere efficace, infatti, Immuni dovrà essere scaricata da una grande quantità di persone, si parla almeno dal 60% degli italiani. Un’impresa titanica.

L’ordinanza di Arcuri ha tenuto conto anche “che la società Bending Spoons Spa esclusivamente per spirito di soliderietà e, quindi, al solo scopo di fornire un proprio contributo, volontario e personale, utile per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 in atto, ha manifestato la volontà di concedere in licenza d’uso aperta, gratuita e perpetua, al commissario straordinario per l’attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e alla Presidenza del Consiglio del Ministri, il codice sorgente e tutte le componenti applicative facenti parte del sistema di contact recing già sviluppate. Nonché per le medesime ragioni e motivazioni e sempre a titolo gratuito ha manifestato la propria disponibilità a completare gli sviluppi informatici che si renderanno necessari per consentire la messa in esercizio del sistema nazionale di contact racing digitale”.

La app scelta messa a punto dalla società milanese Bending Spoons in partnership con il Centro Diagnostico Santagostino di Luca Foresti e con la società di marketing digitale Jakala ha partecipato alla selezione del Ministero dell’Innovazione dove sono arrivate oltre 300 proposte. Il progetto Immuni si basa sul bluetooth (ma è adattabile anche al Gps) principio cardine su cui si muove l’Europa. Proprio ieri, riporta Ansa, la Commissione Ue ha dettato le regole per il sistema di tracciamento: anonimato e niente geolocalizzazione, sì a bluetooth e volontarietà. “I Paesi Ue stanno convergendo verso un approccio comune” con “soluzioni che minimizzano il trattamento dei dati personali”, scrive l’Europa nel documento stilato oggi in collaborazione con i governi.

Oltre ai requisiti di volontarietà e interoperabilità tra Stati, già ribaditi, l’Ue si è soffermata in particolare sulla tecnologia giudicata più idonea per le app di tracciamento, cioè il bluetooth che deve “stimare con sufficiente precisione” (circa 1 metro) “la vicinanza” tra le persone per rendere efficace l’avvertimento se si è venuti in contatto con una persona positiva al Covid-19. “I dati sulla posizione dei cittadini non sono necessari né consigliati ai fini del tracciamento del contagio” sottolinea Bruxelles, precisando che l’obiettivo delle app “non è seguire i movimenti delle persone o far rispettare le regole” perché questo “creerebbe rilevanti problemi di sicurezza e privacy”. Per mantenere l’anonimato, è previsto che le app utilizzino un ID (codice d’identificazione utente, ndr) “anonimo e temporaneo che consenta di stabilire un contatto con gli altri utenti nelle vicinanze”.

La app Immuni, non sarà quindi obbligatoria, ma scaricabile solo in modo volontario, e avrà sostanzialmente due dispositivi. Il primo è un sistema di tracciamento dei contatti che sfrutta la tecnologia Bluetooth per rilevare la vicinanza tra due cellulari entro un metro e ripercorrere a ritroso tutti gli incontri della persona positiva al Covid-19, così da poter rintracciare e isolare i potenziali contagiati. Una volta scaricata la app conserva sul dispositivo di ciascun cittadino una lista di codici identificativi anonimi di tutti gli altri dispositivi ai quali è stata in contatto entro un metro. La seconda funzione di Immuni, invece, è un diario clinico contenente tutte le informazioni più rilevanti del singolo utente (sesso, età, malattie pregresse, assunzione di farmaci) e che dovrebbe essere aggiornato tutti i giorni con eventuali sintomi e cambiamenti sullo stato di salute.