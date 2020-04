Situazione coronavirus nel faentino. Il Sindaco parla della Fase 2: “qualcosa si sta muovendo”

Giovanni Malpezzi, Sindaco di Faenza, commenta gli ultimi dati risalenti a ieri 18 aprile sulla situazione Coronavirus nel territorio: “In provincia di Ravenna contiamo 11 nuovi casi positivi, 9 di Ravenna, 1 di Faenza mentre 1 è proveniente da fuori provincia. Non risulta per fortuna alcun decesso e registriamo 34 guariti. Di questi, 10 sono faentini, 6 guariti in via definitiva a seguito di secondo tampone negativo e 4 guariti clinicamente (senza più sintomi).

Il nuovo caso registrato a Faenza riguarda una ragazza di 33 anni. Non ho informazioni sulla possibile fonte di contagio; evidentemente sono ancora in corso gli accertamenti”.

Il Sindaco parla poi della cosiddetta fase 2:“Anche se molto lentamente, qualcosa si sta muovendo. In Regione si stanno concertando i futuri passi con il mondo delle imprese e i sindacati. A questo proposito, insieme ai sindaci e ai consiglieri regionali del territorio faentino Manuela Rontini e Andrea Liverani, venerdì mattina ho partecipato in videoconferenza al “Tavolo provinciale di coordinamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro e la ripresa delle attività economiche”. La Regione intende proporre al Governo di sperimentare la riapertura di alcune filiere produttive, ovviamente in piena sicurezza. Come ha ribadito il Presidente Bonaccini: “la salute prima di tutto”. Potrebbero esserci presto novità anche a Faenza, vi terrò aggiornati”.

Restano sul tavolo altre questioni fondamentali, avanza il Sindaco: “La scuola, in primis, ma anche tutte le problematiche sociali che toccano le famiglie: di tipo economico, di tipo educativo per i nostri bambini, l’assistenza agli anziani, le necessità di supporti anche psicologici e molto altro. Come Comune e come Unione della Romagna Faentina stiamo cercando di fare tutto il possibile: a breve fornirò un riepilogo di tutte le informazioni più importanti in merito ai servizi a supporto della comunità”.