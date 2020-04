Ravenna Centro Storico: 7000 mascherine distribuite e 15.000 euro raccolti

Ravenna Centro Storico, associazione nata un po’ per gioco su Facebook nel gennaio del 2012, con il proposito di offrirsi alla città è diventata ben presto, spostando la sua attenzione su tutto il resto della città, un importante esempio di partecipazione e senso civico. Il gruppo Facebook conta oggi circa 12.000 membri.

“Nel momento dell’emergenza, grazie alla passione di una semplice appassionata cittadina, Patrizia Capriotti, è nata l’dea di creare mascherine copri volto, da donare ai propri cittadini – spiegano da RCS -. Il coinvolgimento come di consueto è stato enorme, e mentre decine di sarte si sono rese disponibili a cucire numerose attività hanno accettato di ospitare la distribuzione delle mascherine che i cittadini si sono precipitati a ritirare”.

“Ad oggi, dopo meno di un mese di attività i numeri che siamo in grado di presentare sono da brividi: circa 7500 mascherine distribuite ed oltre 15.000 euro raccolti in donazioni, prontamente destinati all’ospedale di Ravenna, con modalità che saremo ben felici di rendere pubbliche molto presto, forse già in settimana, non appena gli interventi che abbiamo messo in atto porteranno i primi risultati tangibili e concreti – proseguono –. Ora però che la produzione ha cominciato a soddisfare la domanda, crediamo sia importante diffondere la massimo i luoghi dove è possibile reperire le mascherine, che abbiamo pensato di distribuire a pacchi di due per famiglia, nella speranza di accontentare il maggior numero di persone possibile e considerando che si tratta di strumenti ancorché non certificati, assolutamente efficaci ma soprattutto riutilizzabili (non usa e getta), dopo opportuna sterilizzazione come riportato nelle istruzioni reperibili insieme alle stesse”.

Ecco dunque dove è possibile ritirarle:

– Farmacia del Ponte Nuovo via Romea 121 previa prenotazione telefonica allo 0544 61068 Lu-Ven 8,30/12,30-15,30/19,30 – Sabato 8,30/12,30

– Enoteca Bastione via Bastione 29/31 Dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.

– Parafarmacia l’Economica Via Bassano del Grappa 48/b Dal lunedì al sabato 8,30/12,30 – 15,30/19 Chiuso giovedì pomeriggio

– Asioli giardinaggio via Bonifica 2 Porto Fuori nei normali orari di apertura

– Forno pasticceria tre sorelle via Staggi 20 Porto Fuori Solo la mattina

– Erboristeria I Segreti di Teodora via Salara 22 – Ravenna Dal lunedi al sabato dalle 10 alle 12,30

– Jeanseria Cipriani di piazza Baracca 1 Dal lunedi al sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18 Chiuso giovedì pomeriggio.

È inoltre possibile, per chi fosse assolutamente impossibilitato ad uscire di casa ricevere la consegna a domicilio delle mascherine grazie allo staff dell’enoteca Bastione semplicemente prenotando via WhatsApp al numero 3496570010 indicando indirizzo, numero di cellulare, nome nel campanello e motivazione dell’impossibilità di recarsi direttamente presso i punti di distribuzione: le richieste verranno evase possibilmente nell’arco di un paio di giorni.

“La nostra attività continua, senza proclami e nel quotidiano impegno per mettere a frutto, insieme, tutto il buono ed il bene di questa città che come dimostrato dal mix fra volontari, sarte e negozianti, non è davvero poco” concludono Cecilia Menghi presidente di RCS, Nicola Grandi vice presidente e Paola Tizzone consigliera.