Anziani in “Smart Smile” a Santa Teresa, grazie al Rotary Club Area Romagna Nord

Il Rotary International Area Romagna Nord Distretto 2072 ha donato tablets al complesso residenziale di Santa Teresa, per aiutare gli anziani ospiti a restare in contatto con familiari e amici.

In una nota inviata, la Società Dolce ringrazia il club per il gesto di moderna solidarietà: “Gli storici motti del Rotary, sintetizzati nell’”idea del servire gli altri” e dell’agire “a favore della collettività,” si sono concretizzati anche in questo periodo con la generosità della donazione, un gesto affettivo che entra nel cuore delle persone. Nel sofferto e prolungato momento di distanziamento, la vicinanza nella solidarietà ha così contribuito ad alleviare ancora di più la separazione fisica tra i familiari ed i loro cari da noi ospitati nelle tre Strutture gestite a Ravenna. Familiari che, in ogni caso e fin da subito, hanno responsabilmente compreso lo spirito di prudenza e garanzia per tutti che ci ha portato ad adottare le misure di confinamento, successivamente imposte dalle normative di riferimento.

Alla repentina ma provvidenziale chiusura delle Strutture che Società Dolce ha intrapreso fin dai primissimi giorni di marzo, si è cercato in tutti i modi di contrastare, affiancandola ad una ancor maggiore sensibilità degli operatori verso gli ospiti, una seppur virtuale apertura verso l’esterno con telefonate da e verso le Strutture, invio di fotografie ritraenti gli ospiti, messaggi scritti dagli ospiti ai familiari e terzi di rassicurazione e, ove possibile, videochiamate da smartphone. A completamento di questo percorso ha provveduto il Rotary il quale, nonostante i problemi logistici e di approvvigionamento del momento, si è fatto portatore di interesse, oltre alle Istituzioni della città, delle fragilità della nostra epoca e di questo particolare momento storico e umano attraverso un supporto tecnologico, ma al tempo stesso umanitario, di grande valore”.