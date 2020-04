Ravenna, Tarlazzi (Direttore Sanitario Ospedale): la chiave è battere il virus sul tempo, con diagnosi precoci e cure a casa

Dopo la fase più acuta della pandemia, che ha intasato e messo sotto pressione gli Ospedali, si fa sempre più chiara la consapevolezza che per sconfiggere il virus Covid-19 bisogna batterlo sul tempo, almeno finché non si sarà trovato un vaccino. Batterlo sul tempo significa diagnosticare l’infezione e cominciare a curarla il prima possibile, prima cioè che la malattia degeneri in polmonite interstiziale e sia necessario ventilare e intubare il paziente in terapia intensiva in Ospedale. Insomma, diagnosticare presto e curare a casa. Evitare quanto più possibile l’ospedalizzazione. In un certo qual modo, questa è anche l’esperienza ravennate che abbiamo sotto gli occhi e che racconta di una evoluzione epidemiologica qui meno grave che altrove. Ne è convinto il Dottor Paolo Tarlazzi, Direttore Sanitario dell’Ospedale di Ravenna.

L’INTERVISTA

Dottor Tarlazzi, la pressione della pandemia Covid-19 sull’Ospedale di Ravenna è in continua diminuzione. Qual è la situazione oggi?

“Partiamo dalla Terapia intensiva, il punto più delicato. La pressione dei malati di Covid-19, quelli che necessitano di essere intubati, ora è molto ridotta. Abbiamo ancora alcuni pazienti ricoverati ma, al netto dei pazienti che arrivano da Piacenza, quelli ravennati sono veramente ridotti a poche unità. La conoscenza del virus, del suo impatto sui pazienti, del decorso della malattia oggi è più avanti di ieri. Due mesi di confronto, di esperienza sul campo, di letteratura scientifica hanno fatto sì che ci sia una maggiore consapevolezza a livello di trattamento dei malati Covid-19. Il paziente se trattato precocemente e in modo appropriato, generalmente non sviluppa delle complicanze tali da dover arrivare in rianimazione. Questo è importante. Per cui, chi ha alcuni sintomi e la febbre non deve sottovalutare queste cose, ma deve chiamare l’Igiene Pubblica per un tampone. Si deve arrivare a una diagnosi rapida e nel caso di positività del soggetto si deve iniziare subito la terapia con il farmaco antimalarico, con l’Eparina e con le altre medicine di supporto che impediscono la progressione della malattia.”

Questo è chiaro. Ma il punto è che si leggono e sono arrivate anche a noi segnalazioni di persone con i sintomi che hanno chiesto di poter fare questo tampone, ma hanno dovuto aspettare troppo a lungo. Se si verifica questo ritardo non si riesce a giocare sul tempo e a curare precocemente il soggetto Covid-19 positivo. Oggi come stanno le cose, le procedure si sono velocizzate?

“Questa procedura del tamponamento a domicilio sul territorio fa capo alla Igiene pubblica e alla Sanità territoriale, anche tramite il test veloce o Drive Through attivato, per esempio, a Ravenna presso il CMP. Se ci sono ancora dei rallentamenti questo dipende dalla mole di lavoro che questi servizi devono affrontare. Ma direi che oggi il tamponamento delle persone con i sintomi è più veloce di qualche settimana fa. Detto questo, ci sono comunque disposizioni di legge che stabiliscono che una persona con la febbre in attesa del tampone deve rimanere a domicilio, in attesa di effettuare il tampone a casa o essere eventualmente chiamata a fare il test Drive Through, non deve in ogni caso venire in Ospedale. È chiaro però che se lo stato del paziente peggiora e si aggrava, quel paziente deve chiamare il 118 e nel caso si procede subito all’ospedalizzazione.”

Lei ha letto quella lettera appello dei 100 mila medici al Ministro Speranza, in cui si dice in sostanza che la strategia migliore contro il Covid-19 è quella di curare la malattia sul territorio, a domicilio, quando è nella fase meno acuta, per evitare che degeneri in una forma grave e costringa alla terapia intensiva? Dicono in sostanza le stesse cose di cui lei mi parlava prima.

“Non ho Facebook e quindi non ho seguito quel canale, ma ho letto di questa cosa e ciò che dicono quei medici nella loro lettera è assolutamente corretto, perché il ricorso all’Ospedale deve essere l’ultima risorsa. L’Ospedale – sembra paradossale dirlo – è sempre un ambiente che non è esente da rischi e lo è soprattutto in questa situazione, con la circolazione di un virus altamente contagioso e per il quale ci sono ancora cure non perfettamente messe a punto. Per cui se uno oggi può evitare l’Ospedale, è meglio che lo eviti.”

L’Ospedale come extrema ratio. Meglio restare a casa in tutti i sensi.

“La logica è questa. I buoni risultati di Ravenna nella lotta al Covid-19 – e quando si faranno le analisi su tutta la situazione che abbiamo e stiamo attraversando, lo si valuterà meglio – si debbono soprattutto all’ottimo lavoro che stiamo facendo con la Medicina territoriale. In questa fase diventa ancora più importante puntare e investire sul progetto di valorizzazione della Medicina sul territorio. La gente è attaccata al suo Ospedale, lo dicono anche le tante donazioni e i tanti finanziamenti che stiamo ricevendo. Ma ora c’è bisogno di investire sulla Medicina nel territorio, perché il trattamento precoce, a domicilio, è quello che veramente può cambiare il corso di questa epidemia. In modo anche di far sì che gli Ospedali si dedichino, oltre ai casi più complessi di Covid-19, anche a tutti i pazienti che presentano le altre patologie e che in questa fase non sempre ricevono le cure e le attenzioni che sarebbero necessarie.”

Qual è lo stato dell’arte di Oncologia ora?

“Abbiamo riaperto in maniera parziale il reparto, facendone una sorta di succursale del day hospital, per il trattamento dei pazienti con situazioni più complesse. Non abbiamo ancora aperto la degenza notturna. Quindi il reparto non è aperto h24.”

Lo screening sierologico del personale a che punto è? L’ultima volta eravamo a quota 350-400 test.

“Abbiamo esaurito la prima fornitura di test e quindi sottoposto a screening da 1.000 a 1.200 operatori circa nei tre Ospedali del Ravennate. Poi è arrivata un’ulteriore fornitura di 1.500 test. Non solo per coprire tutti gli operatori, ma anche per ripetere il test su chi l’aveva già effettuato.”

Sui test già effettuati che esiti avete riscontrato? In sostanza in quanti casi avete trovato gli anticorpi sviluppati in seguito al contatto con il virus?

“A Ravenna, per esempio, su circa 600 test effettuati nel primo giro, gli esiti di positività alle immunoglobuline sono stati 4 o 5.”

Pochissimi. Una buona notizia e insieme anche una notizia meno buona. La buona notizia è che la stragrande maggioranza degli operatori è “pulita”. La cattiva è che della famosa immunità di gregge non c’è alcuna traccia. Quindi il personale deve continuare a lavorare con tutte le precauzioni del caso.

“Proprio così.”

Si parla molto oggi di Fase 2. Lei come se la immagina?

“Premesso che dovremo attendere indicazioni precise da parte di Governo, Regione e Ausl Romagna, nella Fase 2 dovremo cercare di far convivere dentro l’Ospedale di Ravenna – nella struttura – la gestione dei casi Covid-19 e dei pazienti con le patologie che chiamiamo tradizionali, che oggi sono un po’ in attesa. Nella speranza che le misure di sicurezza non si allentino troppo, che le persone continuino a prendere le precauzioni necessarie e non scoppino focolai di Covid-19. In altre parole, dobbiamo tornare alla doppia anima del nostro Ospedale, votato all’urgenza e all’emergenza. Da una parte il Covid-19, dall’altra tornare agli interventi classici e in primis agli interventi chirurgici programmatici di classe A per patologie di tipo neoplastico.”

Queste due anime nella fattispecie sono diventate anche due percorsi ben distinti dentro l’Ospedale per evitare il contatto fra malati di area Covid-19 e malati delle altre aree. È così?

“Sì. Nella prima fase più caotica abbiamo tagliato con l’accetta – mi si passi il termine – o diviso i pazienti fra positivi e negativi. Poi con l’esperienza abbiamo visto che la situazione più delicata è rappresentata dal paziente sospetto, che ha alcuni sintomi della malattia e però a un primo tampone risulta negativo. Per questi pazienti, che non possiamo ricoverare nell’area Covid, altrimenti se negativi si positivizzano, né in un’altra area perché se positivi contagiano gli altri ricoverati, abbiamo allestito la Medicina interna primo piano, con circa 30-35 letti. Diventa un reparto in cui i sospetti vengono ricoverati in attesa di capire se evolvono in casi positivi o negativi. Alleggerendo così il Pronto Soccorso. Inoltre il paziente trova un letto di degenza con tutti i comfort di un reparto. E viene trattato con tutte le precauzioni del caso, per evitare contaminazioni.”