Moto Club Winter Bikers di Faenza dona 700 camici in tnt, 80 visiere e 170 tute in tyvek all’ospedale

In meno si un mese, il Moto Club Winter Bikers di Faenza ha donato all’ospedale di Faenza 170 Tute in tyvek, 700 camici in TNT e 80 visiere protettive, per un totale superiore ai 5.000 euro.

I l Moto Club ha infatti deciso di devolvere in beneficenza parte dell’incasso del 29° “Winter Bikers”, svoltosi dal 10 al 12 gennaio 2020 presso il Laghetto del Sole a Faenza con partecipanti da tutta Italia e da alcuni paesi esteri.

“A seguito di un enorme lavoro per la ricerca di materiali in questo momento di difficile reperimento, è stato possibile donare all’Ospedale Civile di Faenza tute, camici, visiere, mano a mano che gli articoli diventavano disponibili. Inoltre, il titolare della Ambrosini srl di Bertinoro, Paolo Bombardi, ha donato delle confezioni di gel disinfettante; i camici sono stati forniti dalla ditta Ravaglia Sider snc di Fusignano, che ha lavorato con tempistiche eccezionalmente veloci, consegnando gli articoli il giorno successivo l’ordine” spiegano dal Club.

“Il Moto Club Winter Bikers non è nuovo a questo tipo di impegno sociale. Anche negli scorsi anni, alla conclusione dell’omonima manifestazione, sono state fatte donazioni ad associazioni del territorio impegnate al fianco dei disabili e ad una comunità marchigiana colpita dal sisma del 2016.