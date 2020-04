Ravenna protagonista della puntata “I Viaggi di Linea Verde” di giovedì 23 aprile 

Anche in questa momento, in cui ci viene chiesto di rimanere a casa, Linea verde, storica trasmissione di Rai Uno, non si ferma e non smette di regalare al suo pubblico momenti di evasione, immagini e racconti dei posti più caratteristici e le storie della produttività agricola e dell’artigianato del nostro paese.

La produzione continua, riproponendo, in montaggi accurati e con lanci originali, quello che finora è stato già raccontato da Ingrid Muccitelli, Beppe Convertini e Peppone. Dalla Toscana, all’Umbria, passando per le grandi isole: un grande viaggio, con una rilettura originale delle bellezze, delle tecniche e dei sapori, dalla coltura alla trasformazione in cibo delle materie prime. Immagini e storie che sicuramente faranno piacere a chi guarda, aiutando tutti noi a confidare nella forza di questa Nazione e a operare tutti insieme per un rapido ritorno a condizioni di normalità

Nella puntata in programma per domani, giovedì 23 aprile, alle 12.20 su Rai 1 Linea Verde proporrà un viaggio tra il Brenta e Ravenna, mostrando il nostro bellissimo territorio.