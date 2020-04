Controllo zanzare. Come ritirare il prodotto antilarvale a Lugo e nelle sue frazioni

La distribuzione gratuita del prodotto antilarvale inizierà a breve anche nel comune di Lugo, nell’ambito del piano di controllo delle zanzare previsto dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. La distribuzione del prodotto quest’anno seguirà modalità differenti rispetto agli anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni nazionali per il contrasto alla diffusione del Covid-19.

Nel capoluogo la distribuzione avverrà presso l’Urp (largo Relencini 1) previo appuntamento da richiedere ai numeri 0545 38559 e 0545 38444. Gli appuntamenti saranno presi da lunedì 27 aprile 2020. Nelle frazioni è prevista invece la modalità della richiesta telefonica al presidente di Circoscrizione.

Chi ne ha bisogno può quindi contattare il presidente della circoscrizione di riferimento giovedì 30 aprile e venerdì 1° maggio per fissare un appuntamento per la consegna del prodotto, che avverrà a partire da sabato 2 maggio. Per Voltana è necessario contattare la Delegazione a partire da giovedì 30 aprile per fissare l’appuntamento per la consegna del prodotto, che avverrà a partire da martedì 5 maggio.

Questi i riferimenti dei presidenti di circoscrizione:

Ascensione: Attilio Paffile

Bizzuno: Simonetta Zalambani

Villa San Martino: Sonia Graziani

San Potito: Paola Fabbri

San Lorenzo e Ca’ di Lugo: Giovanna Albonetti

Santa Maria in Fabriago – Viola – Bordocchio: Stefano Capellari

Belricetto: Franco Capra

San Bernardino: Davide Aleotti

Giovecca – Passogatto – Frascata: Daniele Marri

Per queste frazioni la distribuzione avverrà con due possibili modalità: distribuzione con distanziamento sociale presso la Circoscrizione o consegna a domicilio per i cittadini che ne fanno richiesta. A Voltana il prodotto si può ritirare presso la Delegazione previo appuntamento telefonico al numero 0545 72885 (orari di apertura martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13) o scrivendo una mail a delegazionevoltana_at_comune.lugo.ra.it.

Se la consegna del prodotto al domicilio dei cittadini che ne fanno richiesta avviene da parte della Circoscrizione, il delegato sarà dotato di mascherina chirurgica e si limiterà a suonare al campanello e a lasciare il prodotto nella buchetta o davanti alla porta, senza contatti con le persone.

Se la consegna del prodotto avviene su appuntamento presso i locali della Circoscrizione/Delegazione devono essere rispettate alcune condizioni. Gli appuntamenti devono essere distanziati di almeno cinque minuti tra loro. Inoltre, nei locali della Circoscrizione/Delegazione deve essere individuata una postazione di consegna del prodotto (se possibile anche all’aperto) posizionata più distante possibile dalle postazioni di lavoro.

L’addetto della Circoscrizione/Delegazione deve essere dotato di mascherina e si richiede lo stesso accorgimento ai cittadini che si recheranno a ritirare il prodotto. Verrà messo a disposizione un detergente per la sanitizzazione periodica del tavolo.

Il prodotto è anche acquistabile in farmacia a un prezzo calmierato. Sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (www.labassaromagna.it) si può trovare l’elenco delle farmacie del territorio che hanno dato la propria disponibilità. Per Lugo sono: Farmacia Comunale 1 (via provinciale Felisio 1/2), Farmacia Comunale 2 (via di Giù 8) e Farmacia Comunale 3 (via de’ Brozzi 18/2).

Si ricorda che il prodotto antilarvale distribuito lo scorso anno è ancora efficace perché ha una validità di due anni. Pertanto, chi ne fosse già provvisto lo può utilizzare con le stesse modalità dello scorso anno, senza ritirare una nuova confezione.