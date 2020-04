Controreplica di UILFPL Ravenna: confusione all’interno dell’AUSL della Romagna

Dopo la replica di ieri di AUSL Romagna al comunicato della UIL FPL Ravenna, il sindaco risponde a sua volta duramente all’AUSL per dire che le cose non vanno e c’è troppa confusione. “Che all’interno dell’Azienda USL della Romagna regnasse confusione ne avevamo testimonianza attraverso non pochi spiacevoli episodi. Alcuni dei tanti esempi che si potrebbero narrare legati al numero e alla distribuzione di D.P.I fino all’episodio imbarazzante che ha coinvolto il Direttore Generale, ripreso anche da noti network nazionali, preoccupato non tanto per le sorti dei dipendenti quanto a richiamare gli stessi, con fare quasi intimidatorio, a non rilasciare commenti pubblici sull’organizzazione aziendale. – scrive UIL FPL in duro comunicato – Infine la chiusura totale del reparto di Oncologia di Ravenna (ora parzialmente riaperto, ndr) per l’elevato numero di contagi tra medici, infermieri e OSS e pazienti ricoverati e la recente gestione dei reparti ibridi (con pazienti Covid e non Covid) e la chiusura della Lungodegenza e del punto di primo intervento di Cervia nonostante l’Ospedale Umberto I di Lugo abbia ampia disponibilità, non utilizzata, di posti letto dedicati ed organizzati per pazienti Covid.”

“Adesso dobbiamo prendere atto che a tanta confusione organizzativa l’Azienda USL della Romagna arriva persino a smentire se stessa, risalgono infatti al 21 aprile le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dalla Direzione Medica del Presidio di Ravenna che affermava come fossero stati sottoposti a screening da 1000 a 1200 dipendenti dei tre ospedali del ravennate mentre oggi, con un salto triplo carpiato all’indietro, la distratta Azienda USL della Romagna tiene a precisare che i test effettuati sono invece circa 3.100. – scrive ancora UIL FPL – In tutta questa assurda e incomprensibile confusione aziendale, dove la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra, la Direzione dell’Ausl ha persino la pretesa di richiamare il sindacato alla fedele rappresentazione della realtà e addirittura richiamare il sindacato a doveri e stile; ma evidentemente a questa direzione aziendale sfugge che i doveri e i diritti sono le basi e la storia del sindacato.”

“Piuttosto l’Azienda USL della Romagna farebbe bene a dare risposte concrete al personale dipendente garantendo in tempi celeri la conclusione della prima tornata di screening sapendo che ne dovrà poi seguire un’altra e confrontarsi, come più volte richiesto, con le Organizzazioni Sindacali visto e considerato che da mesi sfugge dal dibattito e dal confronto sindacale, questo sì rappresenta un dovere istituzionale e contrattuale della Direzione dell’Ausl della Romagna, la stessa che intende goffamente impartire lezioni di stile al sindacato” chiude la nota di UIL FPL.