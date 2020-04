Cotignola. Nuovi danni all’argine del fiume Senio, immediato intervento di riparazione e bonifica

Unione dei Comuni della Bassa Romagna informa che, in questi giorni, è stato bonificato un tratto dell’argine destro del fiume Senio, nei pressi del ponte cittadino di Cotignola. L’intervento si è reso necessario a causa della presenza di grosse tane e cunicoli scavati da roditori, che rischiavano di compromettere la sicurezza dell’argine stesso.

L’intervento di manutenzione straordinaria è stato eseguito dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale, in collaborazione con la Protezione civile e l’Amministrazione comunale.

Si prevede la riapertura alla circolazione di via Argine Destra Senio lunedì 27 aprile 2020, in anticipo rispetto ai tempi inizialmente stimati.

Pier Luca Baldini, vice sindaco con delega all’Ambiente, sottolinea come sia necessario non abbassare mai la guardia sul tema della sicurezza del territorio: “Anche in questo difficile periodo, non dobbiamo mai trascurare i regolari e accurati controlli degli argini, che omessi potrebbero portare a un ulteriore pericolo per l’incolumità urbana”.