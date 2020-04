Ravenna, la testimonianza di una mamma: la mia bimba è malata di Sma e noi siamo rimasti soli

Per chi vive con un ventilatore meccanico, sin dai suoi primi mesi di vita, qualsiasi banale infezione polmonare può essere fatale. Per questo chi fa assistenza a questi pazienti deve avere sempre il volto protetto specie in alcune manovre, come l’aspirazione delle vie aeree quando si forma catarro (e non essendo ovviamente in grado di espettorare autonomamente, se non viene correttamente aspirata la “secrezione di muco” formatasi, la situazione polmonare può peggiorare in maniera irrimediabile).

A parlare con noi del profondo stato di abbandono in cui si sente una famiglia in questo momento di smarrimento e di paura è Mariangela, mamma di una ragazza affetta da SMA (atrofia muscolare spinale): oltre che mamma, lei è anche caregiver h24 di sua figlia. Infatti, per ridurre i rischi di contagio da Covid-19 alla sua bimba, la signora, come ci dirà lei stessa più avanti, non fa entrare nessuno a casa sua, al di là degli stessi familiari, in quanto qualunque contatto con l’esterno potrebbe seriamente compromettere la situazione clinica della bambina. In buona sostanza, la cameretta della figlia è diventata un vero e proprio “box di rianimazione”.

La bimba è in ospedalizzazione domiciliare sia dal punto di vista terapeutico-sanitario sia da quello didattico, e da quando si è diffuso il Coronavirus, la mamma della bambina ha drasticamente ridotto, sino ad annullare, non soltanto la fisioterapia, quanto tutte le altre attività di normale routine quotidiana. Mariangela vuole attirare l’attenzione non soltanto su quanto sta vivendo sulla propria pelle – con l’indifferenza da parte di chi segue abitualmente clinicamente sua figlia – ma anche sulla mancanza di quei presidi di protezione individuale, quali mascherine e gel disinfettante, di cui c’è bisogno nella quotidianità della gestione dei soggetti di maggior fragilità immunitaria. Il problema sollevato dalla signora Mariangela è un disagio purtroppo diffuso, che colpisce trasversalmente persone con patologie ugualmente gravi.

Ad esempio ci sono i malati di SLA, che per cambiare la cannula vivono quotidianamente nell’ansia di non riuscire a poterlo fare, visto che al momento i centri di riferimento risultano esser chiusi o non danno comunque risposta. Angosce che culminano in un sol minuto di lavoro, questo è infatti il tempo che occorre per fare questa manovra (con richieste di compensi che si aggirano sui 150 euro da parte di chi effettua l’intervento, onere di cui deve farsi spesso carico la famiglia del malato).

“Non è un periodo bello, anche se noi siamo più o meno mentalmente allenati alla quarantena – dice Mariangela – perché in sedici anni è capitato più volte che le bambine non stavano bene e quindi, noi genitori di bambini che hanno la SMA siamo dovuti rimanere tutti in casa. Tuttavia, ciò che fa più male in questo particolare frangente, come mamma, è la solitudine”.

“Mi aspettavo – continua, seguendo i suoi pensieri – da parte, che ne so, del medico che segue la mia bambina, anche una telefonata per chiedere come sta o semplicemente per spiegarci quali potrebbero essere le conseguenze a cui possiamo andare incontro, come dobbiamo comportarci, anche se, ripeto, per me non è cambiato più di tanto rispetto alla nostra vita prima del Coronavirus. L’unica cosa nuova di questo periodo – prosegue Mariangela – è che non stiamo uscendo, per tutto il resto la nostra vita trascorre esattamente come prima, ci si sente solo più soli. Però siccome siamo in un momento così critico, mi aspettavo un’attenzione in più nei confronti dei nostri figli con gravi disabilità ed invece è stata una cosa veramente spaventosa affrontare tutto questo a mani nude“.

“Specialmente a inizio pandemia, quando non si sapeva nulla di questo virus, mi sono sentita veramente smarrita, abbandonata. L’unica persona che mi ha supportata è stato Sabino, un amico, sanitario, il quale ha dato risposta, anche pratica, ai mille dubbi dai quali ero letteralmente sopraffatta. Ma ciò che mi fa veramente rabbia, tristezza, è questo enorme senso di abbandono che accompagna le mie giornate e che fa veramente male. – si sfoga Mariangela – Mi ripeto forse, ma l’esser stati lasciati completamente soli dal medico, che ci segue da sedici anni ormai, proprio in un momento così difficile è, per quanto riguarda la nostra famiglia, la cosa più triste e deludente di tutta questa situazione che ha travolto il mondo intero”.

“Poiché – continua – l’assistenza domiciliare ogni quindici giorni ci porta quanto necessario per eseguire in sicurezza tutte le manovre per gestire le attività quotidiane di nostra figlia, quindi mascherine, gel disinfettante, e quant’altro. Stamane però gli operatori che effettuano la distribuzione dei presidi mi hanno semplicemente detto che loro non fanno consegne di mascherine. Il problema non è che non fanno consegne di mascherine, perché probabilmente non le avranno neanche, questo non lo so, il problema serio è invece che noi abbiamo assolutamente bisogno di mascherine al di là del Covid cioè, noi della mascherina ne facciamo uso quotidianamente, ancor di più d’inverno, perché se uno di noi familiari è anche soltanto un pochino raffreddato, dobbiamo farne uso tutti per proteggerla dal contrarre infezioni di ogni genere. Adoperiamo altresì la mascherina quando facciamo determinate manovre ed oggi ne abbiamo più che mai bisogno.”

“Dopo aver lavato i nostri figli, c’è la fisioterapia da fare, la sera di nuovo massaggi e fisioterapia, ragion per cui, noi genitori siamo sempre addosso a questi bambini ventiquattro ore su ventiquattro, ed in queste operazioni è fondamentale prestare la massima attenzione ai presidi di protezione individuale da utilizzare per la sicurezza e la tutela della salute dei nostri figli. Se prima c’era uno stacco durante la giornata perché c’era l’educatrice didattica che veniva quotidianamente a casa e a seguire la fisioterapista, che comunque ci davano un po’ di sollievo, oggi noi familiari non abbiamo tregua, non abbiamo nulla, neanche gli strumenti adeguati per poter agire, purtroppo è così” continua Mariangela.

“Nel momento in cui mi sono resa conto della pericolosità della situazione Covid-19 che stava degenerando, ho immediatamente chiamato la fisioterapista e le detto di non venire più, sapendo oltretutto che lei aveva contatto con l’ambiente ospedaliero e con altri bambini ed anziani prestando servizio in diverse strutture. La stessa cosa l’ho fatta con l’educatrice, sospendendo le lezioni didattiche. Non ho avuto scelta – prosegue la signora – in quel frangente dovevo comunque comportarmi in quel modo lì, anche se oggi, dopo due mesi di quarantena, la stanchezza comincia a farsi sentire, perché comunque per noi genitori avere il supporto del personale sanitario è una bella mano, purtroppo ora questa è venuta meno. Per noi anche solamente staccare per qualche ora è tantissimo”.

“Adesso invece sono due mesi che io e mio marito siamo soli ad occuparci di nostra figlia, ma non è questo guarda, ti giuro – mi dice Mariangela – non è questo, la nostra fortuna è stata quella di trasferirci qui a Ravenna dove abbiamo la possibilità di avere, al contrario dell’appartamento dove abitavamo prima a Marina, un giardino e questa è stata una cosa secondo me davvero provviden z iale , soprattutto in questo periodo, è un piacere vedere mia figlia che può stare in giardino. Per poter stare con mia figlia a tempo pieno, abbiamo chiesto permessi, ferie su ferie, ma fortunatamente lavoriamo in una ditta che conosce bene la nostra situazione e poi ci rassicura molto anche il poter contare sull’aiuto dei nostri familiari. Fino a quando tutto quello di cui tua figlia ha bisogno dipende da te, come mamma e come genitori, ci si fa in quattro per non farle mancare nulla, ma quando ti rendi conto che avresti bisogno anche della vicinanza di altre persone e invece trovi il vuoto attorno a te, è una constatazione che mette tristezza.”

“La sanità della regione Emilia-Romagna è eccellente, non ci possiamo lamentare, tutto ciò che chiediamo ci viene dato. Ci siamo trasferiti qui dalla Puglia e devo dire che ho notato tantissimo la differenza, su questo non ho mai avuto nulla da ridire per carità, però questa situazione qui ha messo in luce l’assenza di umanità, che a noi genitori manca più di ogni altra cosa. Tu come mamma ce la metti tutta, e ce la metteremo sempre tutta verso i nostri bambini, ma a volte si ha bisogno anche di una telefonata, specialmente in un periodo così buio per tutti, ma a maggior ragione per noi, in questa situazione così critica in cui è sufficiente anche un semplice raffreddore per mandarci in panico. Ti ritrovi sola con i tuoi pensieri : cosa faccio dovesse succedere qualcosa alla mia bambina, chi chiamo, un medico non può venire a casa. In un periodo così complesso, – conclude Mariangela – ti aspetti che qualcuno ti chiami, ti rassicuri, ecco, avverto molto l’assenza di piccoli gesti, importanti, di quelle piccole attenzioni che non ti fanno sentire sola”.

A cura di Mirella Madeo