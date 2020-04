1.000 camici monouso donati all’Ospedale di Ravenna grazie alla raccolta fondi “insieme per Ravenna”

Nella mattinata di lunedì 27 aprile 2020 la raccolta fondi “insieme per Ravenna a sostegno dell’Ospedale” ha effettuato la consegna di 12 scatoloni contenenti 1.000 camici monouso prodotti da un’azienda faentina da poco riconvertita a questa produzione.

L’organizzatore della raccolta fondi Falco Caponegro ed i membri del team, sentita la necessità impellente dell’ospedale di reperire camici si sono attivati per farli arrivare nei tempi più rapidi possibili grazie anche all’aiuto della ditta Donna Esse srl che è riuscita a produrli e consegnarli nel giro di pochissimi giorni.

Alla consegna erano presenti il direttore del presidio Ospedaliero di Ravenna dott. Paolo Tarlazzi, la dott.ssa Cristina Fabbri dirigente infermieristico, la direttrice della Farmacia Ospedaliera dott.ssa Wanda Giannessi,la dirigente della Farmacia Ospedaliera la dott.ssa Maria Chiara Silvani, la dott.ssa Patrizia Baratoni dello staff del presidio Ospedaliero e la Sig.ra Antonella Solaroli titolare di Donna Esse srl.

I camici sono costati 7.930 euro che si vanno ad aggiungere ai 20.000 euro donati al reparto di terapia intensiva ed ai 5.806 euro della donazione di 2.000 mascherine FFP2 per un totale di quasi 34.000 euro già interamente consegnati all’Ospedale di Ravenna.

“Continuiamo nella nostra raccolta fondi che è raggiungibile digitando questo indirizzo nel vostro browser gf.me/u/xqf75w , con il contributo di tutti possiamo fare ancora di più” ricordano i promotori della raccolta fondi.