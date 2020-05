Ausl Romagna chiede ai ravennati di non “assediare” i Cup, andando di persona agli sportelli

C’è sempre grande afflusso di pubblico agli sportelli di Ausl Romagna, in particolare ai Cup, per cui l’Azienda torna precisare che, al momento, non vi è alcuna motivazione per la quale gli utenti debbano recarsi di persona agli sportelli, soprattutto senza appuntamento, creando pericolosi assembramenti di persone.

L’Azienda con una nota ribadisce ancora una volta alcuni punti fermi.

Chi ha avuto una prestazione annullata a seguito dell’emergenza Covid non deve, in questo momento, riprenotarla. Sarà cura dell’Azienda comunicare quando tali prestazioni riprenderanno e le modalità con le quali poterne usufruire.

Le attività che si stanno ricominciando gradualmente ad erogare fanno riferimento a pazienti che hanno bisogno di prestazioni non ulteriormente procrastinabili, e questi pazienti vengono ricontattati direttamente dall’Azienda, e quindi non devono ritornare a prenotare.

Per le prestazioni attualmente erogate che richiedano una prenotazione, è sempre consigliato utilizzare il Cuptel o il Fascicolo Sanitario Elettronico, o ricontattare il relativo servizio sempre al telefono, senza recarvisi di persona.

Nei casi in cui sia indispensabile l’accesso di un utente allo sportello, è consigliabile prendere prima un appuntamento, in modo da scaglionare gli accessi ed evitare assembramenti.

A questo proposito si riportano di seguito i numeri di telefono o contatti dei Cup e di altri sportelli amministrativi.

Ravenna – 0544 286616/ 17 / 18 / 19; dal lun al ven 7:30 – 13:00 / sab 7:30 – 12:00 / sportellounico.ra@auslromagna.it

Marina di Ravenna – 0544 485790; dal lun al ven 8:00 – 13:00 / sab 8:30 – 12:30 / sportellounico.ra@auslromagna.it

Mezzano – 0544 485670; dal lun al ven 8:00 – 13:00 / sab 8:30 – 12:30 / sportellounico.ra@auslromagna.it

Piangipane – 0544 485750; dal lun al ven 8:00 – 13:00 / sab 8:30 – 12:30 / sportellounico.ra@auslromagna.it

Sant’Alberto – 0544 485690; dal lun al ven 8:00 – 13:00 / sab 8:30 – 12:30 / sportellounico.ra@auslromagna.it

Castiglione – 0544 485732; dal lun al ven 8:00 – 13:00 / sab 8:30 – 12:30 / ce.sportellounico.ra@auslromagna.it

Roncalceci – 0544 485710; dal lun al ven 8:00 – 13:00 / sab 8:30 – 12:30 / ce.sportellounico.ra@auslromagna.it

San Pietro in Vincoli – 0544 485771; dal lun al ven 8:00 – 13:00 / sab 8:30 – 12:30 / ce.sportellounico.ra@auslromagna.it

Cervia – 0544 917615; dal lun al ven 7:30 – 13:00 / sab 7:30 – 12:00 / ce.sportellounico.ra@auslromagna.it

Russi – 0544 586420 – 22; dal lun al ven 8:00 – 13:00 / sab 8:00 – 11:30 / sportellounico.ra@auslromagna.it

Faenza Palazzina 13 – 0546 601586 – 87; dal lun al ven 7:30 – 13:00 / sab 7:30 – 12:00 / sportellounico.fa@auslromagna.it

Faenza Centro Nord/Filanda – 0546 602155; dal lun al ven 7:00 – 13:00 / sab 7:00 – 10:00 / sportellounico.fa@auslromagna.it

Casola Valsenio – 0546 972955; mar – gio 8:00 – 13:00 / sab 8:00 – 11:30 / sportellounico.fa@auslromagna.it

Solarolo – 0546 612315; mer – ven 8:00 – 13:00 / sportellounico.fa@auslromagna.it

Riolo Terme – 0546 972815; mar – gio – ven 8:00 – 13:00 / sportellounico.fa@auslromagna.it

Brisighella – 0546 992615; dal lun al ven 8:00 – 13:00 / sportellounico.fa@auslromagna.it

Castel Bolognese – 0546 652715; lun – mer – ven 8:00 – 13:00 / sportellounico.fa@auslromagna.it

Lugo – 0545 213415; dal lun al ven 7:30 – 13:00 / sab 7:30 – 12:00 / sportellounico.lu@auslromagna.it

Lugo – Segreteria Lab Analisi – 0545 214387 – 93; dal lun al sab 7:00 – 13:00 / segreterialab.lu@auslromagna.it

Alfonsine – 0544 864715; lun – mar – gio 8:00 – 13:00 / sportellounico.lu@auslromagna.it

Bagnacavallo – 0545 283015; lun – mer – ven 8:00 – 13:00 / sportellounico.lu@auslromagna.it

Conselice – 0545 903215; lun – mar – mer 8:00 – 13:00 / sportellounico.lu@auslromagna.it

Cotignola – 0545 43515; mer – ven 8:00 – 13:00 / sportellounico.lu@auslromagna.it

Massa Lombarda – 0545 983315; lun – mar – gio 8:00 – 13:00 / sportellounico.lu@auslromagna.it

Fusignano – 0545 53615; mer – gio – ven 8:00 – 13:00 / sportellounico.lu@auslromagna.it

Bagnara – 0545905502; lun – mer 8:00 / 12:30 mar – ven 8:30 / 13:15 / sportellounico.lu@auslromagna.it

Voltana – 054572885; mar – gio – ven 8:15 / 13:00 / sportellounico.lu@auslromagna.it