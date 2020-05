Angelini (Direttrice Igiene Pubblica): a Ravenna il virus ora è circoscritto, ma con la Fase 2 bisogna stare attenti come prima, senza rilassarsi

In Emilia-Romagna la provincia di Ravenna è quella con i dati migliori per quanto riguarda la diffusione della pandemia in rapporto alla popolazione. Circa mille casi (un positivo finora ogni 390 abitanti), con oltre 700 guariti e 200 casi ancora attivi. 67 purtroppo i decessi. Ma, come afferma la dottoressa Raffaella Angelini, Direttrice del Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica a Ravenna, “possiamo dire che in ambito comunitario la circolazione del virus da settimane è ferma” e che i nuovi casi si scoprono “perché li andiamo a cercare noi”. Ancora un mese fa, invece, i cittadini con i sintomi del Covid-19 assediavano letteralmente i numeri di emergenza, i medici, il Pronto soccorso. Il peggio è passato? Sì, ma bisogna procedere con grande cautela, perché – dice Angelini – l’allentamento nella chiusura degli spazi pubblici “non significa affatto che non c’è più la necessità di stare attenti”. Anzi.

L’INTERVISTA

Dottoressa Angelini, siamo nel pieno della cosiddetta Fase 2, e Ravenna se la sta cavando piuttosto bene a quanto sembra. Ci dica come vede la situazione, dal suo punto di osservazione?

“Già da qualche settimana abbiamo a Ravenna una situazione positiva, nel senso che ora troviamo dei casi positivi – pochi – perché li andiamo a cercare noi. Mentre un mese fa arrivavano continuamente chiamate ai medici di famiglia o ai numeri di emergenza, oppure venivano direttamente persone al Pronto Soccorso con i sintomi della malattia. I pochi casi di oggi riguardano sostanzialmente conviventi di persone malate, che, nel momento in cui queste sono guarite dal virus e rientrano in famiglia, noi andiamo a testate anche i familiari che non avevano fino a quel momento avuto sintomi. Qualcuno fra i familiari nel frattempo si è purtroppo positivizzato. Oppure sono casi generati all’interno di focolai già noti, come possono essere le due strutture per anziani che conosciamo (Cra Baccarini di Russi, Il Giglio d’Oro di Ravenna, ndr), quindi focolai in fase di contenimento.”

Quindi a Ravenna il virus circola, non è sparito, ma possiamo dire che è stato circoscritto.

“Sì, mi pare la definizione giusta. Tra tutti i casi che abbiamo avuto – all’incirca 1.000 (la Regione ne segnala ufficialmente 997 al 10 maggio, ndr) – abbiamo ancora circa 200 casi attivi, cioè persone che non sono ancora guarite (i decessi sono stati 67, i guariti quindi poco più di 700, ndr). Sono persone tuttora in isolamento e in cura in ospedale nei casi più gravi. Quindi finché ci sono questi 200 casi attivi non si può certo dire che il virus non c’è più, ma possiamo dire che in ambito comunitario la circolazione del virus da settimane è ferma. Tranne quei pochi casi di cui parlavo prima, che andiamo a cercare. Perché anche se le persone asintomatiche non sono così contagiose come quelle che presentano i sintomi, non è escluso che lo siano. Quindi, meglio trovarle e prendere tutte le precauzioni.”

A proposito di questo, la Fase 2 doveva basarsi sulle famose tre T, test, tracciamento e trattamento. Sulle prime due voci di questa triade non siamo del tutto a posto, o mi sbaglio?

“Perché?”

Il numero di test o tamponi che si stanno facendo è significativo ma non così grande come si immaginava. Per esempio, in Veneto ne stanno facendo il doppio rispetto all’Emilia-Romagna.

“Test e tracciamento non vuol dire fare un lavoro su tutta la popolazione. I tamponi alla cieca non aiutano la sicurezza, bisogna avere una strategia mirata di testing dei contatti. Vuol dire andare a ricercare attivamente i casi e tracciare i contatti caso per caso. Cosa che abbiamo sempre fatto e che oggi facciamo con più attenzione. Tant’è che se oggi troviamo nuovi casi è perché applichiamo questa strategia. In nessun protocollo ministeriale, per esempio, si dice che bisogna fare i tamponi ai conviventi asintomatici. L’indicazione è di metterli in quarantena e sorvegliarli attivamente, con telefonate quotidiane. Quelli che presentavano sintomi, invece, sono tamponati prontamente. Adesso che abbiamo una situazione più tranquilla, facciamo i tamponi anche ai conviventi. A Ravenna abbiamo fatto ciò che era necessario, farei fatica a dire che ne potevamo o dovevamo fare di più. Fra l’altro ora non c’è più il lockdown rigido di 1o giorni fa: se si perdeva un contatto allora le conseguenze erano più limitate, perché comunque le persone erano in casa, adesso che le persone possono circolare di più è bene non perdere alcun contatto con i potenziali positivi.”

La App Immuni era stata annunciata ma non è ancora attiva, poteva e doveva essere utile per il tracciamento.

“È uno strumento. Ma poi c’è bisogno di personale medico che faccia il lavoro di tracciamento, non basta una App. Se Immuni verrà attivata e sarà utilizzata da gran parte della popolazione aiuterà certamente a individuare un maggior numero di contatti.”

Ci parli delle USCA le Unità Speciali di Continuità Assistenziale: stanno funzionando?

“Le USCA sono state una scelta importante. Avere a disposizione squadre di medici dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale, formati per la gestione clinica dei pazienti Covid a domicilio ci consente di circoscrivere meglio il virus sul territorio. Le USCA in certi casi possono fare anche i tamponi, ma in genere questi vengono fatti da squadre di infermieri specializzati che girano il territorio secondo la programmazione del lavoro giorno per giorno, in base all’esito della sorveglianza attiva e dunque delle necessità. Noi abbiamo registrato circa mille casi positivi, ma abbiamo tenuto in osservazione dalle 3 alle 4 mila persone dall’inizio della pandemia.”

I test Drive Through continuano?

“Sì. Anche questo servizio è stato ed è molto utile perché per liberare i casi di Covid positivi dall’isolamento, cioè per dichiarare il malato guarito, c’è bisogno di due tamponi negativi consecutivi. Per fare i tamponi abbiamo attivato queste postazioni: il paziente non ancora ufficialmente guarito è autorizzato a uscire di casa unicamente per recarsi alla postazione Drive Through con la macchina per fare il test, che viene effettuato con rapidità. Il giorno dopo arriva il referto. Questo sistema ha consentito con celerità di dichiarare guarite clinicamente tante persone e liberarle dall’isolamento. A domicilio invece continuiamo a fare il tampone alle persone che presentano i sintomi della malattia.”

Quanti tamponi avete fatto a Ravenna?

“Dal 4 al 10 maggio 2.020 tamponi. Dall’inizio della pandemia circa 14.500 in tutto (non significa 14.500 persone, perché per ogni caso possono essere fatti anche 5 o 6 tamponi, ndr).”

Ci sono state lamentele da parte di cittadini che hanno dovuto aspettare a casa troppo tempo per l’effettuazione del tampone. Che cosa mi risponde?

“Non ho difficoltà a dire che abbiamo avuto un momento di crisi la settimana prima di Pasqua. In quel periodo c’erano molti malati e il personale era sotto stress. E in più il laboratorio ha esaurito i reagenti e aveva difficoltà di approvvigionamento, per cui abbiamo dovuto mandare molti tamponi a Padova: per questo ci sono stati rallentamenti nelle risposte. Ma è stato un problema di una settimana.”

Lo screening sierologico passa sempre dal vostro dipartimento?

“Lo fa l’Ausl Romagna ed è diretto al personale sanitario, al personale che opera nelle strutture per anziani, al personale delle Forze dell’Ordine.”

In realtà, intendevo la campagna per testate la popolazione a campione che parte domani.

“Questo è un altro discorso. È un esame di sieroprevalenza definito dall’Istituto Superiore di Sanità, a cui partecipano tutte le Regioni, per cui si sceglie un campione rappresentativo della popolazione italiana e si va a cercare la diffusione del virus fra questo campione, per capire quante persone in Italia possono essere venute a contatto con il Covid-19 (scoprendo la presenza degli anticorpi, ndr) al di là dei dati ufficiali del contagio. Poi c’è anche la possibilità per i singoli cittadini di fare questo test in appositi laboratori, previa richiesta medica.”

Lei consiglia a un cittadino ravennate di fare questo test sierologico? È utile?

“Non mi va di dare consigli. Le rispondo così: io non lo farei. Perché il test non ci dà alcuna sicurezza se non quella di essere stati o non essere stati a contatto con il virus. Ma non conosciamo abbastanza questo virus per dire che una persona che ha sviluppato gli anticorpi ha sviluppato anche l’immunità. La certezza della copertura immunitaria non c’è. Se ho gli anticorpi, sono venuto a contatto con il virus? La risposta è sì. Sono protetto se ho gli anticorpi: la risposta è non lo sappiamo ancora. Quindi l’utilità di questo test per il singolo è molto relativa. Nello screening degli operatori sanitari, per esempio, lo facciamo ripetendolo ogni 15 giorni, la logica è quella del tempo massimo di incubazione della malattia. Per cui tutti i negativi ripetono il test dopo 15 giorni. I positivi devono fare invece il tampone per sapere se c’è l’infezione in corso.”

Non è utile, ma il test non fa male?

“Quello che mi preoccupa di un test fatto dai singoli cittadini è questo: che intervenga un certo rilassamento. Per cui uno che sa di avere già avuto il virus senza accorgersene, allora non sta più attento. Ma non sta scritto da nessuna parte che uno non possa riammalarsi. Invece, i cittadini non devono fraintendere nulla: nemmeno ciò che stiamo dicendo sulla Fase 2 a proposito dell’allentamento nella chiusura degli spazi pubblici.: non significa affatto che non c’è più la necessità di stare attenti.”

Semmai forse con più gente in giro, bisognerà stare più attenti di prima.

“Le misure individuali di protezione e difesa, come il lavaggio frequente delle mani, la distanza sociale, la mascherina, sono le misure più efficaci da adottare oggi come ieri. Se ho avuto già un contatto con il virus non devo allentare nulla, devo sempre stare attento, perché non ho alcuna certezza di avere conquistato l’immunità.”