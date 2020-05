Il Consiglio comunale di Cervia, in una lettera al Ministro Speranza: “grazie a tutti gli operatori sanitari”

Con una lettera inviata al Ministro della Salute, Roberto Speranza, il Consiglio Comunale di Cervia ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti gli operatori sanitari.

“Illustrissimo Ministro,

sono stati periodi difficili e la situazione non è ancora risolta, nonostante ci siano segnali che fanno sperare in un possibile allentamento della stretta del virus. Il nostro Sistema Sanitario, pur messo a dura prova, ha dimostrato grande efficienza e la capacità di sapere affrontare un evento imprevedibile e di straordinaria aggressività, tanto da essere di esempio non solo in Europa, ma in tutto il mondo.

I principi fondamentali dell’universalità delle prestazioni sanitarie per tutti, dell’uguaglianza per l’accesso alle cure senza alcuna discriminazione e dell’equità che garantisce le cure rispetto ad uguali bisogni di salute, sono i valori che lo caratterizzano e che ne fanno un sistema dove i malati sono sempre e comunque delle ‘persone’ e non dei ‘numeri’ in ordine a seconda delle possibilità economiche.

E’ proprio sulla base di questi valori che operano medici, infermieri, tutto il personale paramedico e sanitario, i quali, soprattutto in questo momento critico, hanno dimostrato impegno e abnegazione al lavoro, profondo senso del dovere, sacrificio e dedizione del proprio tempo e delle proprie vite per la salvezza degli altri.

Non solo ‘operatori della sanità’ che hanno svolto il proprio compito in modo eccellente in situazioni difficilissime, ma soprattutto ‘donne e uomini’ che hanno donato la propria umanità e il proprio cuore per alleviare le sofferenze del loro prossimo, per portare parole di conforto, per regalare un sorriso, un gesto, una carezza a chi viveva e vive nel dolore e nell’afflizione.

Li abbiamo chiamati ‘angeli’, niente di più appropriato, che originariamente significa “chi va ad annunciare…”, infatti con le loro azioni hanno annunciato e testimoniato che la vita e la dignità di ogni persona sono i beni più preziosi, infondendo e lasciando un messaggio di fiducia e speranza nell’essere umano. A loro va il più sentito e accorato ringraziamento della Città di Cervia e dell’intero Consiglio comunale.

Un ringraziamento che estendiamo anche a tutte le donne e gli uomini della Protezione civile delle Forze dell’Ordine, delle associazioni di volontariato e a tutti coloro che si sono prodigati e si stanno prodigando per il bene delle persone e del nostro Paese.

Un pensiero di vicinanza e solidarietà anche per chi è ammalato, per chi ha sofferto e per chi ha perso i propri cari. Come ci ha ricordato il nostro Presidente Sergio Mattarella: «Possiamo e dobbiamo aver fiducia nelle capacità e nelle risorse di cui disponiamo. Dobbiamo e possiamo avere fiducia nell’Italia».

Distinti saluti.

Il Consiglio comunale di Cervia