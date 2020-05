Legambiente: rischio nuove cementificazioni a Porto Fuori, si abbondonino le decisioni del passato

Dopo l’esito del Consiglio Territoriale Darsena, che ha bocciato il PUA relativo al Comparto CoS9, anche Legambiente interviene appellandosi a quelle che potrebbero essere le prossime decisioni da parte del Consiglio Comunale: “troppi i progetti urbanistici legati al passato. Servono messaggi chiari da parte della politica, per il futuro”.

“Rispetto al progetto originario, che prevedeva anche il comparto CoS10 e la circuitazione, per l’attuale “Comparto CoS9 – Porto Fuori Est – via bonifica Porto Fuori”, rimane ancora attiva la costruzione del residenziale prevista dall’accordo con il privato a cui sarebbe conseguita la realizzazione della circuitazione che avrebbe unito l’estremità est di Porto Fuori, con l’estremità ovest di via Stradone, passando a nord dell’abitato quindi incrociandosi con la Classicana. Nello specifico, la parte di progetto che rischia di concretizzarsi tratta dell’urbanizzazione di 8,5 ha di terreno vergine, con 17.110 mq di residenziale e di commerciale, insieme ad un tratto stradale più breve di quanto originariamente previsto, ma che in ogni caso non farebbe altro che alimentare il traffico su gomma. – dice Legambiente – Scelte del passato che rischiano ancora oggi di affermarsi e di concretizzarsi. Non è certamente l’unica: vedi gli attuali lavori per l’ampliamento del centro Teodora e la proposta di Piano Urbanistico Attuativo del quartiere San Giuseppe. Ma sono tanti altri i progetti di urbanizzazione sul nostro territorio, che si aggiungono alle opere elencate all’interno di un nostro recente dossier sul consumo di suolo a Ravenna”.

Con la definizione del nuovo Piano Urbanistico Generale, Legambiente si augura che “consumo di suolo zero” e “rigenerazione urbana” diventino le parole chiave della nuova urbanistica del territorio che dovrà incrociarsi con il contrasto all’Emergenza Climatica, l’ampliamento delle aree verdi in città e le esigenze di mobilità sostenibile, centrali nella progettazione delle città post Covid-19.

“Gli errori del passato devono essere riconosciuti dalla politica come tali, inviando messaggi chiari su un’idea di gestione del territorio. Con la volontà politica si può e si deve cambiare, altrimenti sarà sempre più complicato interrompere la continuità col passato” conclude Legambiente.