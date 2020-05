La Bandiera Blu resta a Cervia: da 25 anni il riconoscimento alle spiagge cervesi

Anche quest’anno le spiagge di Cervia si fregiano della Bandiera Blu, la certificazione assegnata dalla Fee-Italia relativa a qualità delle acque, della costa, dei servizi e delle misure di sicurezza. Acqua limpida e bassa vicino alla riva che digrada dolcemente, sabbia sottile, giochi, spazi e servizi per i bambini, ma soprattutto acqua pulita, spiagge sicure e marinai di salvataggio altamente addestrati. Sono solo alcuni dei requisiti per ottenere la Bandiera Blu che a Cervia sventola da 25 anni. Anche quest’anno infatti è arrivato il riconoscimento alle spiagge di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata. L’assegnazione della bandiera Blu avviene dopo una rigorosa e accurata selezione, attraverso l’esame comparato dei dati acquisiti ed elaborati direttamente dalla Fee-Italia relativi a qualità delle acque, qualità della costa, qualità dei servizi e misure di sicurezza, educazione ambientale.

“Siamo fieri ma lavoriamo anche molto per ottenere quelle caratteristiche che vengono certificate dalla Fee. – afferma Fabio Ceccaroni Presidente della Cooperativa bagnini di Cervia -. Siamo premiati per la capacità di coniugare qualità ambientale e sviluppo del territorio, per l’impegno nella salvaguardia e la tutela dell’ambiente e della natura, nonché per l’innalzamento della qualità dei servizi delle strutture turistiche. Oltre alla qualità delle acque di balneazione, ci vogliono anche informazione, gestione ambientale, servizi e sicurezza. Tra gli indicatori figurano impianti di depurazione funzionanti; gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla riduzione della produzione, alla raccolta differenziata e alla gestione dei rifiuti pericolosi; la cura dell’arredo urbano e delle spiagge; la possibilità di accesso al mare per tutti i fruitori senza limitazioni. Tutti requisiti che ci contraddistinguono”.