Glomex dona 20.000 mascherine e 60 schermi facciali all’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna

Glomex, azienda ravennate che produce antenne marine, dopo la prima donazione di fine marzo, ha donato ulteriori 20.000 mascherine e 60 schermi facciali all’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna.

“Sebbene la produzione di mascherine e schermi facciali sia aumentata, la loro disponibilità continua ad essere limitata sul territorio nazionale e all’estero.” Ha dichiarato Piero Baldassarri, Presidente di Glomex, che ha aggiunto “il recupero di questi dispositivi di protezione è stato molto difficile, ma è stato possibile anche grazie alla stretta collaborazione con la maggior parte dei nostri fornitori e amici cinesi e taiwanesi che hanno dovuto affrontare prima di noi la lotta al Coronavirus. Per questo motivo li voglio ringraziare: Dongying Trust, Qingdao Haice Industries, SKW JIB Electronic Technology, Tasonic Industrial, Weihan Lonke e Zhengjiang HaiRun Electronics, i quali amanti della nostra città sono già venuti in vacanza a Ravenna, adorano le nostre spiagge e sperano di poter tornare presto e godere delle nostre bellezze. Ci stiamo impegnando a recuperare altre mascherine, poiché sono uno strumento fondamentale per tutelare la salute dei pazienti e dei medici, infermieri ed operatori sanitari che stanno svolgendo un lavoro estenuante ed eroico per uscire il prima possibile da questa incredibile situazione. Andrà tutto bene!”.

Le mascherine e gli schermi facciali, destinati alla lotta in prima linea contro l’emergenza Coronavirus, sono stati consegnati oggi 15 maggio dal Direttore Generale di Glomex, Raffaele Fabbri, al dott. Paolo Tarlazzi, Direttore Sanitario dell’Ospedale di Ravenna.