Russi. Gruppi nascita online, per essere vicino ai genitori anche se distanti

Il Centro per le famiglie di Ravenna promuove Gruppi di accompagnamento alla nascita per affiancare mamme e papà in attesa del lieto evento. Gli incontri si svolgeranno in una stanza virtuale e saranno condotti da operatori del Centro per le famiglie.

1° incontro venerdì 22 maggio 2020 ore 14.00

Costruire il benessere in gravidanze. Risorse e strategie per stare bene nel cambiamento

2° incontro venerdì 29 maggio 2020 ore 14.00

La coppia in attesa: prendersi cura di sé, del bambino e della coppia

3° incontro venerdì 3 giugno 2020 ore 14.00

Il sonno, il pianto, l’allettamento, i primi mesi di vita con il bambino

Al termine di ogni incontro, per chi lo vorrà, sarà possibile approfondire le tematiche trattate con un colloquio telefonico individuale. Gli incontri sono gratuiti mentre la prenotazione è obbligatoria. Per iscriversi è sufficiente inviare una mail a informafamiglie@comune.ravenna.it oppure telefonare al numero 0544 485830, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30. Agli iscritti saranno inviati link, password e istruzioni per partecipare all’incontro.