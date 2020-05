Faenza. Da mercoledì 20 maggio ripartono le attività del Canile comunale

A partire da mercoledì 20 maggio il canile di Faenza ripartirà gradualmente con le proprie attività, seguendo appositi protocolli per garantire il rispetto delle precauzioni per il contenimento del coronavirus. Al momento è prevista l’apertura al pubblico dal mercoledì alla domenica, dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 solo su appuntamento; l’ingresso al canile è consentito solamente indossando la mascherina e i guanti.

I dipendenti di Enpa Faenza, in questi mesi di lockdown, hanno garantito agli animali la completa assistenza, come previsto dai regolamenti e dai decreti. Con l’avvio della fase 2 sono anche ripartiti i lavori per la costruzione del nuovo Rifugio del cane, adiacente al canile comunale.

Per prenotare un appuntamento in canile, chiamare il numero 0546 41955.

Il canile si trova in via Plicca 2, nelle campagne di Sant’Andrea. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina Facebook “Rifugio del Cane E.N.P.A. Faenza” e il sito internet www.rifugiodelcanefaenza.org.