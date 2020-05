FIAB Ravenna ha un Progetto per una nuova mobilità post Coronavirus, al centro la bici

Con la fine del lockdown stiamo assistendo ad una crescita dell’uso della bicicletta da parte dei cittadini sia per gli spostamenti quotidiani in ambito urbano sia per un’attività motoria salutare e piacevole nel territorio e stanno prendendo forma, anche da parte delle Istituzioni nazionali, regionali e locali nuove norme di incentivi, che rappresentano un’opportunità per il mondo della bicicletta.

È stato accettato e compreso che la bicicletta, specialmente in ambito urbano, dice Fiab Ravenna, esprime con forza il suo valore di mezzo di trasporto capace di garantire soluzioni sociali, economiche e ora anche ecologiche e sanitarie che nessun altro mezzo può offrire (impatto ambientale zero, distanziamento fisico e attività che migliorano il benessere fisico e la salute di ogni fascia d’età).

La FIAB da anni sostiene e promuove la mobilità sostenibile e in particolare la bicicletta per il trasporto individuale e per una miglior qualità urbana e di vita dei cittadini. Sul territorio di Ravenna è stato costituito un Gruppo Provinciale sulla Mobilità delle persone per accompagnare una ripresa sostenibile e in sicurezza nella cosiddetta Fase 2. A questo Gruppo FIAB-Ravenna ha partecipato in due occasioni, presentando un Progetto articolato, ma fattibile in breve tempo e con costi contenuti, per favorire la mobilità ciclistica sui percorsi Casa-Scuola, Casa-Lavoro, Città-Mare. Il Progetto è corredato da iniziative di promozione e di educazione tenute da insegnanti qualificati, Soci FIAB e non, da momenti di formazione per i ragazzi delle scuole e di quanti vorranno partecipare.

Data l’urgenza di favorire l’impiego della bici, abbiamo deciso di lavorare su itinerari già esistenti e praticamente fruibili, proponendo interventi modesti di connessione e miglioramento della manutenzione e della segnaletica, pur ribadendo l’importanza di alcune scelte strutturali più decise che necessitano di tempi più lunghi e di scelte coerenti, in parte già recepite del PUMS e nel documento specifico sulla mobilità ciclabile.

La proposta è stata presentata il 21 maggio, alla presenza del Consigliere Provinciale e Sindaco di Fusignano Nicola Pasi, dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Mobilità del Comune di Ravenna Roberto Fagnani, dell’Assessore del Comune di Faenza Antonio Bandini e del Responsabile della Pianificazione Mobilità del Comune di Ravenna Nicola Scanferla. Sono stati condivisi gli obiettivi fondamentali del Progetto e l’opportunità di un approfondimento di dettaglio per poter concretizzare in tempi brevi almeno le parti più significative. Il Progetto sarà illustrato prossimamente in un incontro pubblico con la cittadinanza e con le Istituzioni interessate.