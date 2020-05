Fase 2, Bonaccini: “Non è tutto come prima, non vanifichiamo i sacrifici fatti”

Come riporta una nota dell’Ansa, sulla Fase 2 il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini è chiaro: “Se siamo ripartiti è grazie allo straordinario lavoro dei medici e ai sacrifici che sono stati fatti fin qui: non vorrei che per qualche irresponsabile vanificassimo i sacrifici fatti. Il virus non è sconfitto, lo sarà col vaccino. Le cose vanno molto molto meglio, ma guai a immaginare che tutto sia tornato come prima” dice Bonaccini su SkyTg24. “Ieri alcune centinaia di stabilimenti balneari hanno riaperto. Non ci sono stati assembramenti, tutti si sono comportati bene. Ma ho visto assembramenti in certe piazze e qualcuno di troppo con la mascherina abbassata. Dico a tutti di stare attenti”.