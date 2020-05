Domus Nova Ravenna: al Punto Prelievi test rapido, sierologico e tamponi per ricerca Covid19

Da oggi alla Domus Nova di Ravenna è possibile accedere al Punto Prelievi per l’esecuzione dei seguenti esami diagnostici per la ricerca di COVID19:

• Test rapido di ricerca di anticorpi contro i Coronavirus (IgM e IgG) su sangue ottenuto con pungi dito

• Test di ricerca di anticorpi contro il COVID19 (IgM e IgG) su campione di sangue ottenuto con prelievo venoso

• Tampone naso-faringeo per la ricerca di RNA virale

I test sono effettuati da laboratori autorizzati ed in regime di prestazione privata.

E’ consentito l’accesso e l’esecuzione degli esami:

• Previa prescrizione del medico di fiducia (medico di medicina generale o specialista che indichi il tipo di test a cui sottoporsi)

• L’accesso al punto prelievo di Domus Nova è consentito UNICAMENTE su appuntamento chiamando il numero 0544 508345 dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 19.00 e il sabato dalla ore 7.00 alle ore 13.00.

PRENOTA ONLINE

Domus Nova ricorda:

• Che l’accesso in struttura prevede di presentarsi al triage posto all’ingresso principale al massimo 10 minuti prima dell’appuntamento

• E’ obbligatorio Indossare le mascherine in tutti i locali e rispettare le distanze di sicurezza

• Non è consentito l’accesso agli accompagnatori (tranne per persone non autosufficienti, con disabilità o minorenni)

I test vengono eseguiti secondo le linee guida della Regione Emilia Romagna:

https://salute.regione.emilia-romagna.it/notizie/il-fatto/coronavirus-test-sierologici-pronto-il-piano-della-regione