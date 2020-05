Ravenna. I giochi nei parchi tornano fruibili. Verranno puliti ogni giorno

I giochi per i bambini presenti nei 133 parchi e aree verdi comunali, chiusi durante la fase 1 dell’emergenza Coronavirus, saranno oggetto oggi, mercoledì 27 maggio, di un intervento di pulizia preliminare alla loro riapertura. Man mano verranno tolte le cordelle bianco – rosse e i cartelli di divieto che ne indicavano la non accessibilità e da domani, giovedì 28 maggio, i giochi saranno nuovamente tutti fruibili.

Dopo di che su ognuno è previsto un intervento quotidiano di pulizia. In particolare è prevista la pulizia giornaliera dei principali punti di contatto (ad esempio sedute, catene, corrimano) delle attrezzature di gioco per bambini posizionate all’interno di 133 parchi e aree verdi comunali. La pulizia verrà effettuata mediante detergente neutro utilizzando (a seconda ad esempio dell’ampiezza delle superfici da trattare) opportuno panno mono uso o in alternativa nebulizzatore/spruzzatore come da direttive ministeriali.

“Un altro passo avanti che abbiamo fortemente voluto – commentano il sindaco Michele de Pascale e l’assessore all’Ambiente Gianandrea Baroncini – verso la restituzione di spazi importantissimi del nostro patrimonio di verde pubblico e che speriamo possano contribuire positivamente al divertimento e al gioco delle bambine e dei bambini più piccoli, che tanto hanno pagato in termini di socialità durante la fase acuta di isolamento. Siamo uno dei primi Comuni in Emilia Romagna a mettere in atto tale intervento di lavaggio e disinfezione quotidiana delle aree gioco, uno sforzo importante in nome del bene e della cura dei nostri piccoli cittadini.

Chiediamo la massima collaborazione a tutti affinché non si creino assembramenti e invitiamo a non gettare a terra guanti e mascherine”.