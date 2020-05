Ravenna. Riapre al pubblico lo sportello Esc, per giocatori d’azzardo

Esc, lo sportello per giocatori d’azzardo e familiari del Servizio sociale associato dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, riapre al pubblico a partire da giovedi 4 giugno.

Le attività dello sportello, di consulenza gratuita sociale, legale e psicologica e di prevenzione al gioco d’azzardo patologico, non si sono mai fermate durante i mesi scorsi, ma si sono trasferite sul digitale. Dal 4 giugno è di nuovo possibile chiedere un appuntamento all’operatore sociale, alla psicologa e all’avvocato dello sportello. Le consulenze servono a sostenere chi voglia uscire dalle situazioni problematiche dovute al gioco d’azzardo patologico: sovraindebitamento, isolamento, disagio.

Gli appuntamenti vanno concordati e avvengono nel rispetto delle normative di sicurezza.

In caso di difficoltà a spostarsi è ancora possibile prendere appuntamento telefonico o in video chiamata. Per informazioni, consulenze e appuntamenti chiamare il 342 7454232 o scrivendo a sportelloesc@comune.ra.it