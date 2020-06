A Massa Lombarda giochi per bambini non ancora utilizzabili

In attesa di chiarimenti governativi sull’applicazione dell’Allegato 8, del D.P.C.M. 17 maggio 2020 (“Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzative di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid”), che impongono specifiche attività di manutenzione ordinaria e controllo periodico degli spazi e dei relativi confini, di gestione e controllo/supervisione, oltre che di pulizia approfondita (almeno giornaliera) e verifica periodica delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili nelle aree giochi, il Sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi ha emanato un’ordinanza in cui si vieta l’utilizzo delle attrezzature ludiche e ricreative (es. giochi per i bambini, gazebo e relativi arredi) interne ai parchi, ai giardini e agli spazi verdi pubblici, presenti su tutto il territorio comunale, in ambito sia urbano che extra urbano.

Spiegano dagli uffici dell’Amministrazione che “tale provvedimento è opportuno al fine di organizzare al meglio gli spazi e la relativa gestione delle aree dedicate ai bambini e agli adolescenti e garantire la tutela della salute pubblica di tutti coloro che vi accedono”.