In Piazza del Popolo a Faenza flash mob #Ritornoalfuturo per tutelate salute, territorio e comunità

Fridays for Future, Fiab Faenza e Legambiente Lamone, organizzano per il giorno venerdì 5 giugno, ore 19, un flash mob in Piazza del Popolo, in occasione dello Sciopero Nazionale del Clima e della Giornata dell’Ambiente. Aderiamo alla campagna #Ritornoalfuturo, per una ripresa post-Covid sostenibile, per tutelate la salute, il territorio e la comunità.

“Attualmente a Faenza, così come in tante altre città, troppo spazio è destinato alle auto, ferme o in movimento, e gli incidenti stradali sono solo una delle conseguenze di questa eccessiva motorizzazione: il trasporto privato causa anche inquinamento atmosferico ed emissioni climalteranti – dichiarano le associazioni -. La settimana scorsa abbiamo aderito alla campagna #andràtuttinbici, colorando Faenza con manifesti gialli per sensibilizzare alla mobilità sostenibile”.

“Venerdì invitiamo tutti a scendere in piazza. Ci siederemo per terra, con le nostre bici distese a fianco, tutti a distanza di minimo 2 metri e con le mascherine sul volto:

-per chiedere più spazio per ciclisti e pedoni, corsie ciclabili di emergenza e la rimozione di ostacoli e barriere sulle ciclabili.

-per chiedere più aree car free, pensiamo alle zone centrali ma anche, in vista di settembre, alle aree attorno alle scuole, che non vogliamo più vedere invase dalle auto.

-per protestare contro la violenza stradale che sta insanguinando le nostre strade, (visti gli ultimi gravi episodi di ciclisti anche molto giovani travolti dalle auto),

-per chiedere che il PUMS sia più incisivo, orientato alla riduzione delle emissioni e alla riduzione della motorizzazione privata.

“Tutta la cittadinanza e le associazioni sono invitate a partecipare, portando bici e cartelli che saranno poi distesi per terra. (Non sono gradite bandiere o simboli di partito)” concludono Fiab Faenza, Fridays for Future, Legambiente Lamone.