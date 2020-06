Marina di Ravenna. Al bagno Tequila volontari dei Fratini in difesa dei pulcini

I volontari dei Fratini Tequila Bip Bip Bip informano che, nelle prossime giornate, al bagno Tequila di Marina di Ravenna si terrà un evento particolare per le spiagge del ravennate. I volontari stanno tutt’ora presidiando con attenzione e non senza difficoltà la femmina di Charadrius alexandrinus (Fratino), ben mimetizzata all’interno della gabbietta metallica posta a protezione delle uova. In questi giorni già in più occasioni gabbiani reali hanno cercato di predare il nido, fortunatamente per il Fratino senza successo vista la presenza della struttura protettiva e dei volontari.

Le associazioni coinvolte sono: AsOER, Italia Nostra Ravenna, Legambiente Ravenna, ENPA Ravenna, OIPA Ravenna, WWF Ravenna, Associazione CLAMA, L’Arca.

Tutte queste colgono l’occasione per ringraziare Stefano (gestore bagno Tequila) e i suoi collaboratori per la pazienza e la disponibilità dimostrata in questo difficile periodo, poiché il Fratino ha alterato gli schemi dei lavori di allestimento della concessione per il montaggio di ombrelloni e lettini.

“Per questo motivo, come volontari ci scusiamo con tutti quei clienti che hanno subito un disagio a seguito di questa riorganizzazione” dichiarano i volontari dei Fratini Tequila Bip Bip Bip, aggiungendo: “alcuni li abbiamo incrociati direttamente, quindi scusandoci personalmente…agli altri lanciamo invece l’invito di venir a vedere e capire quanto sta accadendo. Ci sono tre nuove vite che a giorni vedranno la luce e sarà un’emozione grandissima poter vedere i piccoli attorno al nido e forse direttamene sotto gli ombrelloni e lettini per ripararsi dal sole e nascondersi dai gabbiani reali e gheppi che li vorranno predare. L’appello è quello di aiutarci e aiutarli a garantirne la sopravvivenza quindi poter raccontare ai vostri figli e nipotini questo evento irripetibile”.