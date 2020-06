Cervia. Al via un crowdfunding per ricostruire la pineta di distrutta dalla tromba marina nel luglio 2019

Al via “Non Voglio Cambiare Pineta”, una raccolta fondi ideata e promossa da un giovane cittadino cervese, il 35enne Enrico Cellini, in collaborazione con il Comune di Cervia. La campagna punta a raccogliere fondi per l’acquisto di alberi per la ripiantumazione della pineta di Milano Marittima distrutta dalla tromba marina del 10 luglio 2019.

Enrico ha deciso di lanciare questa campagna, che ha l’ambizione di raccogliere una cifra pari a 312.000 euro, per contribuire al ripristino dell’area.

“Questa iniziativa nasce dall’amore per la pineta, che per me è parte integrante dell’identità di Cervia. Il 10 maggio scorso, quando ho fatto il primo giro in bici in Pineta post-quarantena ed ho percorso per la prima volta lo squarcio marrone in mezzo al verde, mi sono reso conto di quanto fosse grande la ferita lasciata all’ambiente – racconta Cellini promotore dell’evento -. Oltre al sentimento di grande tristezza che avevo già provato subito dopo il passaggio della tromba d’aria, è scattata in quell’occasione la voglia di provare a fare qualcosa. Man mano che scoprivo la complessità e la portata economica dell’opera di ripristino, ho pensato che la cosa migliore che potessi fare come cittadino fosse una chiamata a tutti coloro che come me hanno a cuore la pineta e l’ambiente in generale, per raccogliere dei fondi da destinare all’acquisto e alla piantumazione degli alberi.”

“Enrico è venuto da me con questa splendida proposta, e non ho potuto fare altro che mettergli a disposizione la macchina comunale.” ha dichiarato Massimo Medri Sindaco di Cervia. “Tutti noi sappiamo quanto è importante per noi cervesi la nostra pineta, e per questo come amministrazione crediamo fermamente in questo progetto. La pineta e la Salina sono i cuori verdi della nostra località, i luoghi più caratteristici che ci contraddistinguono da tutte le altre località turistiche, e per questo dobbiamo tutelarli. Queste sono le motivazioni per le quali abbiamo deciso di aderire a questo bellissimo progetto di crowdfunding, sperando di ripristinare la pineta il prima possibile.”

Tutti potranno contribuire con una piccola somma, o versando un contributo per acquistare un albero di circa un metro e mezzo, i fondi verranno raccolti tramite la piattaforma di crowdfunding “Gofundme” https://www.gofundme.com/f/donaalberi che li devolverà direttamente al Comune di Cervia, o tramite bonifico bancario direttamente all’IBAN aperto in occasione della raccolta fondi.

Link Comune: http://www.comunecervia.it/citta/notizie/notizia/non-voglio-cambiare-pineta-ripiantiamo-la-pineta.html