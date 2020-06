Angelini (Direttrice Igiene Pubblica Ravenna): asintomatici non tutti uguali, molti possono avere carica virale contagiosa, non abbassare la guardia

Nel mese di giugno, nei primi 10 giorni, in provincia di Ravenna si sono registrati appena tre casi di positività al Covid 19. E Ravenna si conferma come la provincia della regione meno intaccata dal virus, soprattutto nel rapporto fra casi accertati e popolazione. Lo stesso vale anche per i casi ancora attivi, che sono poche decine. Mentre i guariti ormai sono a quota 900. Purtroppo abbiamo registrato anche 75 decessi. Con l’andamento meno virulento della pandemia, nel frattempo sono emerse dal magma dei social – e non solo – le solite posizioni negazioniste e complottiste, che nei giorni della tragedia, quando i morti venivano portati via con i camion militari, c’era il buon gusto di tacere. Adesso tornano in voga e così si parla del Coronavirus ora come truffa, ora come invenzione dei virologi, oppure di un complotto delle case farmaceutiche che vogliono far soldi o dei poteri forti che vorrebbero toglierci la libertà e via demenziando. Di tutto questo parliamo con la dottoressa Raffaella Angelini, che dirige il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica a Ravenna: queste posizioni le conosce bene ma allo stesso tempo è convinta che, alla fine, resteranno largamente minoritarie.

L’INTERVISTA

Dottoressa Angelini, dalla completa riapertura del 18 maggio sono trascorsi ormai 24 giorni e le cose sono andate bene, forse oltre ogni più rosea previsione. A Ravenna abbiamo avuto solo 3 casi di Covid negli ultimi 10 giorni. Insomma, è passata la paura?

“Sì. E questi sono casi scoperti con lo screening, perché li siamo andati a cercare, con i test e i tamponi. Sono persone asintomatiche, che non presentano la malattia. Quindi casi ben diversi da quelli che avevamo in marzo: pochi e molto meno gravi di allora.”

In Regione si stanno facendo, a seconda dei giorni, dai 5 ai 7.000 tamponi, ieri ne sono stati fatti 7.800. A Ravenna mediamente quanti tamponi si fanno?

“Nell’ultima settimana ne abbiamo fatti 2.100. Quindi quei tre casi forse si riferiscono appunto ai 2.100 tamponi. Questa settimana ne faremo di più, alla fine. Adesso che la pressione sulle strutture sanitarie è meno forte stiamo facendo questo lavoro in modo più veloce e sistematico.”

A proposito di asintomatici, un’alta dirigente dell’OMS ha detto che gli asintomatici sono praticamente innocui, poi ha dovuto smentire in qualche modo. Di cosa stiamo parlando?

“Stiamo parlando di una comunicazione troppo semplificata e superficiale. Infatti, come ha detto lei, poi è stata smentita. Nel mondo degli asintomatici ci sono molte cose diverse fra loro. Ci sono per esempio gli asintomatici che di fatto sono guariti dalla malattia ma che risultano ancora positivi. Anche se la loro positività potrebbe non renderli più contagiosi. Non abbiamo però ancora questa sicurezza al 100%. E poi abbiamo gli asintomatici che invece non si sono ancora ammalati e molti potrebbero non ammalarsi per nulla. Per una certa fase molte di queste persone sono in grado di infettare gli altri. Certo sappiamo che la carica virale e la capacità di contagio è più grande quanto più forti ed evidenti sono i sintomi, dalla febbre alla tosse e cose di questo genere. Quindi, in definitiva, non possiamo dire in via assoluta che gli asintomatici siano innocui, assolutamente no. Possiamo dire che non sono tutti uguali e che qualcuno è più contagioso e qualcun altro è meno contagioso o forse per nulla. Ma non abbiamo ancora certezze assolute sul fatto che non lo siano.”

E con le persone che si sono già ammalate, che risultano ora asintomatiche ma che continuano ad essere positive al tampone, come vi comportate?

“Dobbiamo continuare a tenerli in quarantena e sotto osservazione. I protocolli ci impongono di fare così, per precauzione. Purtroppo ci sono persone che sono da tempo in questa situazione e sta diventando anche un problema serio. Perché queste persone non hanno più i sintomi, forse hanno una carica virale minima e non sufficiente a contagiare gli altri, ma finché non risultano negative ai due tamponi consecutivi, noi non possiamo considerarle guarite e toglierle dalla quarantena.”

Che cosa pensa di queste tesi complottiste che adesso sui social si diffondono come i funghi dopo la pioggia?

“Sono le tesi antiscientifiche che noi che facciamo questo mestiere conosciamo bene: sono quelle dei no vax. Ci siamo abituati. È talmente evidente quello che abbiamo visto tutti, la tragedia che si è abbattuta su di noi, i morti, gli ospedali intasati, che si stenta a credere che qualcuno possa sostenere certe assurdità. Eppure lo fanno. E lo fanno ora perché sembra erroneamente che sia finita la crisi. Non è finita la pandemia. Il virus c’è ancora. È finita la fase acuta, ed è finita perché abbiamo fatto le cose giuste da fare per combattere il virus. Ora con l’estate c’è una fase a noi più propizia, perchè il virus trova più difficoltà a diffondersi all’aria aperta e noi viviamo d’estate tutti soprattutto all’aria aperta. Ma non sappiamo cosa accadrà in autunno. Non sappiamo soprattutto cosa possa accadere se abbassiamo le nostre difese, se non continuiamo a difenderci con l’igiene personale, le mascherine, il distanziamento. Ripeto: il virus c’è. Gli abbiamo impedito ad un certo punto di diffondersi con il lockdown, per questo adesso possiamo guardare con più fiducia al futuro. Ma non dobbiamo assolutamente prendere sottogamba la cosa e pensare che tutto sia finito.”

Queste tesi complottiste che parlano di virus inventato e di truffa dei medici o degli scienziati non le sente anche come offesa al suo lavoro?

“Non prendo mai queste cose sul piano personale. Cerco di fare il mio lavoro e di spiegare alle persone il problema che abbiamo di fronte, come possiamo affrontarlo. Cerco di far capire che le misure di precauzione sono utili e necessarie sempre, anche adesso e fino a quando non avremo un vaccino contro questo virus. Cerco di spiegare che il lockdown era un sacrificio necessario per difenderci tutti dal virus non un capriccio imposto da qualcuno. E la gran parte delle persone alla fine queste cose le capisce e rispetta le regole, usa il buon senso. I no vax fanno tanto rumore sui social ma nella vita di tutti i giorni non hanno quasi seguito. Pensi che noi abbiamo una percentuale di vaccinati al morbillo del 97%. Così è anche con il virus. Certo seguire scrupolosamente tutte le norme è difficile ma le persone stanno agendo con intelligenza e buon senso nella gran parte dei casi.”

Dottoressa Angelini, come andrà a finire? Lei è ottimista?

“Sono ottimista per natura. Il fatto che abbiamo già contenuto il virus ci dice che possiamo farcela anche domani. Le zone che sono state più colpite sono quelle – per esempio, la Lombardia – dove il virus ha avuto modo di circolare liberamente per settimane prima che ce ne accorgessimo. Per questo poi le strutture sanitarie sono state soverchiate ed è più lungo il percorso d’uscita. A Ravenna il virus ha cominciato a circolare a inizio marzo, ma subito dopo c’è stato il lockdown che ha consentito di bloccarne la diffusione. Infatti il nostro picco lo abbiamo avuto intorno al 18-20 marzo, ma il nostro sistema sanitario ha avuto modo di reggere, non è andato in tilt. Non dico che non possa esserci una seconda ondata in autunno, dico che se ci sarà probabilmente non avrà gli stessi effetti della prima ondata, perché ora siamo tutti più pronti e preparati a rispondere. Lo sono i medici, gli infermieri, le strutture sanitarie. Lo sono anche le persone che hanno cominciato e continuano ad usare tutte le precauzioni per prevenire la diffusione del virus.”